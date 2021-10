Confirman la frase que le habría dicho Mauro Icardi a la China Suárez para empezar su relación

Después del descargo de la China Suárez, Marcelo Polino dio más detalles de este culebrón.

El periodista es amigo de la actriz y se animó a contar que tiene datos sobre la primera charla que mantuvo el futbolista del PSG con la diosa. "Todo comenzó cuando él le empezó a escribir después de darles muchos likes. Siempre fue vía Instagram, nada más", contó el integrante de Flor de Equipo.

."Mauro tiene una admiración desde chiquito por la China Suárez, eso de verla en la TV todo el tiempo. La frase que le dijo es que era la mujer de sus sueños. Y también le contó que en ese momento estaba en una crisis con su esposa, Wanda Nara. Pero les juro: nunca se vieron", agregó Polino quien aseguró que la fuente que le aportó esta información es confiable.

El descargo de la China Suárez que confirma que Mauro Icardi le mintió

La China Suárez encendió la polémica el miércoles cuando compartió un extenso comunicado dando su versión de los hechos que la involucran a Mauro Icardi.

"Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. Tener que contar esto también habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto, un montón de calificativos dañinos pidiendo por mi cabeza desde hace tiempo, donde el peso de cómo se juzga a mí es absolutamente asimétrico", dice parte de la carta pública que subió en sus redes.



"Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”, continuó la actriz.

