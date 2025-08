Coni Mosqueira y Alejandro Fantino junto a su hijo Beltrán en revista CARAS: "Estamos fascinados con verlo crecer"

Para Coni Mosqueira (32) y Alejandro Fantino (53) convertirse en padres fue un sueño hecho realidad. Un anhelo que se concretó con la llegada de su amado Beltrán, en abril de 2024. Feliz con su presente, la pareja mostró toda su dicha como papás en una muy tierna producción de fotos, la primera de su pequeño hijo, en la que además de dejar en evidencia toda su complicidad, compartieron un momento lúdico muy especial.

“Hacer esta producción con Beltrán fue hermoso porque todo es un juego para nuestro hijo. Incluso estuvo llena de juegos, porque los chicos del equipo le compraron juguetes. Bailábamos todos juntos. Fue precioso, como que jugó, que en realidad es lo que tiene que hacer, toda la producción”, detalló Fantino sobre las imágenes que ilustran la campaña de Goat London Uruguay, la firma que convocó a la familia.

La pareja contó cómo viven esta etapa feliz junto a su pequeño de un año y tres meses.

Cada día más emocionado con su rol, el periodista contó cómo viven esta etapa de la mapaternidad junto a la modelo “Estamos fascinados con Coni al ver cómo crece nuestro hijo. No solamente a nivel cognitivo, sino a nivel físico. Todos los días te da una nueva señal, todos los días te sorprende. A mí Beltrán me derrite de la risa. No puedo con su sonrisa. Cuando sonríe y te mira, o cuando lo hace, como buscando que le digas que no, me puede. Estoy enloquecido con eso”, agregó Alejandro, quien ya era papá de Nahuel, de 33 años. “En cuanto a la personalidad de Beltrán, creo que tiene una forma de ser muy calma, como la de Coni, su mamá. Pero cuando se enoja o hace un berrinche, soy yo”, reconoció el conductor de “Neura”.

Alejandro Fantino confesó cuáles son los momentos sagrados que quiso volver rutina con su hijito.

“Nuestro ritual con Beltrán se repite casi todos los días. Yo estoy tratando de venir con tiempo casi siempre, menos los lunes que trabajo en Carnaval, a bañarlo, a darle la mema antes que duerma. Para después sí hacerlo dormir y que lo haga en mi pecho, y acostarlo en su cunita. Luego me acuesto yo y lo acompaño. A veces, es Coni quien lo hace. Pero hay rituales todos los días, como los de jugar o hacerle su comida; que al mediodía se la preparo yo y a la noche, Coni”, especificó el periodista a CARAS.

Luego se explayó sobre la manera en la que el bebé se entretiene día a día y cómo también en ese aspecto trabajan como equipo.: “También lo llevamos a la plaza. Yo lo estoy haciendo por las tardes, su mamá casi todo el tiempo. Coni también lo lleva a una plaza para que corra y juegue al fútbol con una pelotita o le da una caja llena de cosas para que Beltrán las vaya sacando, algo que le encanta. Su mamá, además, todo el tiempo está leyéndole cuentos y si bien Beltrán no habla todavía, sí le gusta mucho ese momento y parece comprender la situación. Lo disfruta mucho" , añadió.

Beltrán, el primer hijo de Mosqueira y Fantino, debutó como modelo junto a sus papás.

Qué dijo Alejandro Fantino sobre la alimentación que eligen con Coni para su bebé: nada de dulces y mucha proteína

“Uno de sus primeros alimentos fue la palta. Le gusta la fruta, como la pera y el ananá. También come huevos revueltos y fideos, pero no probó el azúcar ni queremos que lo haga. En su dieta todo es muy natural y saludable”, aseguró Fantino. Luego contó que, más allá de eso, Beltrán sigue tomando el pecho.

El matrimonio contó que su hijo tiene una personalidad muy calma y que adora que le lean cuantos.

Cómo fue la historia de amor de Mosqueira y Fantino

Fantino y Mosqueira se conocieron en 2017 en el boliche Tequila y oficializaron su relación durante el verano de 2018, en Punta del Este. En octubre de 2022 firmaron la libreta de matrimonio en el Registro Civil de Bahía Blanca, casi un mes antes de celebrar su espectacular boda, el 12 de noviembre.

“Beltru nos sorprende cada día. Es un bebé súper sociable sensible y cariñoso. Hoy lo llevé al jardín de mi sobrina al cumple de ella y me quedé sorprendida por cómo conecta con los otros niños, que son más grandes. Juega y comparte siempre sonriendo. Es muy activo. Y como mamá soy súper presente, alguien que aprende todos los días. Que no busca ser perfecta, sino conectar con mi hijo desde el amor, la paciencia y el asombro. Me dejo transformar por la maternidad y trato de acompañarlo respetando su tiempo, su ritmo y su mundo. Ser mamá me cambió para siempre, me volvió más sensible y, sobre todo, más consciente del valor de lo simple”, le contó a CARAS Coni, encantada con la etapa que transita como mamá.