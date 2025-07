Conjunto oversize y cap: el comodín fashionista que elige la China Suárez marcando tendencia

El estilo de la China Suárez fue cambiando con el paso de los años y muchas veces demostró que sus gustos van más allá de lo que está de moda. Un comodín fashionista que se repite en sus posteos es el conjunto oversize que combina cap o gorra.

El comodín fashionista que se volvió el favorito de la China Suárez

La China Suárez viajó a Turquía junto a Mauro Icardi, tras sus fuertes posteos contra Benjamín Vicuña. Además de viajar sola sin sus hijos, lo que más llamó la atención fue su outfit sastrero súper canchero de color neutro.

La actriz optó por un estilo casual sofisticado, que incluyó un conjunto de blazer oversize y pantalón tiro bajo en tono negro, musculosa blanca de algodón con escote en V y zapatillas haciendo juego. A estas prendas las potenció con un accesorio urbano: cap o gorra negra con la frase en inglés "Just do it" que significa "solo hazlo".

Para completar su estilismo, la China escogió un cabello suelto con ondas suaves y un maquillaje natural que se destacó por una piel glowy, rimel y labial nude.

La China Suárez

Las imágenes de su viaje rumbo a Estambul con el futbolista generaron un gran revuelo en las redes sociales, tal es así que muchos usuarios la acusaron de "copiar" a Wanda Nara, ya que este tipo de vestimenta se volvió común en la empresaria cosmética. Sin embargo, no es la primera vez que la artista elige esta combinación fashionista.

La China Suárez

En mayo de 2023 cuando firmó con una conocida discográfica para lanzar su carrera musical, la China lució un conjunto de top, blazer y pantalón en tono gris, y la sumó una cap con la descripción "Tokio". Anteriormente, en 2021 cuando se encontraba de novia con Rusherking, se mostró con las mismas prendas en tonalidad negra. Aunque esa vez optó por un chaleco con botones y una gorra verde que combinó con su calzado. Además, en aquel momento le agregó una riñonera de una reconocida firma de lujo.

La China Suárez

La combinación que lleva la China Suárez es ideal para múltiples ocasiones porque equilibra estilo, comodidad y elegancia. En su caso, siempre lo llevó en recorridos por otros países, viajes en subtes o aviones, y en algunos eventos informales. Se trata de una opción ideal para estar arreglada sin excesos y que, al ser versátil por su base neutra, permite jugar con los accesorios.

Sin dudas, el conjunto oversize y cap es el comodín fashionista que elige la China Suárez para marcar tendencia, y en su viaje a Turquía con Mauro Icardi lo demostró.