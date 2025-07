Aseguran que Wanda Nara y Mauro Icardi mantienen conversaciones "subidas de tono"durante la madrugada: los detalles

Wanda Nara y Mauro Icardi son protagonistas de una de las separaciones nacionales más escandalosas y polémicas de la última década. La expareja decidió terminar su relación tras más de once años de amor y se libraron a una guerra judicial y mediática, en la que no deja librado al azar ninguno de sus movimientos. Pero en lo que parece ser un enfrentamiento sin tregua, se dio a conocer que su distanciamiento no sería el que se especula debido a su pelea, sino que aún seguirían conectados con conversaciones subidas de tono.

Wanda Nara y Mauro Icardi: ¿Un amor que no terminó?

Desde el comienzo de su romance, Wanda Nara y Mauro Icardi estuvieron envueltos en polémicas. Pero juntos lograron sortear las críticas y vivieron un amor intenso y unido durante más de una década, en la que conformaron una familia ensamblada numerosa. Sin embargo, en 2021 tuvieron un quiebre luego que la conductora descubriera la relación entre su esposo y la China Suárez. En ese momento, la pareja comenzó con un complicado ida y vueltas hasta su separación oficial en octubre de 2024.

A partir de ese momento, su buen vínculo quedó como una cuestión del pasado para comenzar con un periodo de "guerra" por la tenencia y cuidados de sus dos hijas en común, Francesca e Isabella, lo que incluyó discusiones, demandas, distanciamientos y versiones cruzadas. Hasta el momento, la expareja se encuentra sin llegar a acuerdos respecto a las menores y con diversos frentes judiciales activos, al mismo tiempo que ambos apostaron al amor. En principio, Wanda blanqueó su amor con L-Gante con quien mantiene un acercamiento pero no una relación oficial y Mauro oficializó su romance con la China Suárez, con quien se mudará a Turquía.

Pero pese a todo lo sucedido, Wanda Nara y Mauro Icardi continuarían con un diálogo, y no precisamente protocolar por sus hijas. Recientemente, en Infama (América), Marcela Tauro indicó que la expareja mantendría charlas durante la madrugada, presuntamente relacionadas con cuestiones íntimas. "A mí todo me cierra. Me dijeron que a veces, a la madrugada, cada tanto Wanda e Icardi tendrían una conversación. Son padres, podrían, pero obviamente son subidas de tono las charlas", contó la conductora.

"No quiero contar las cosas que se ponen", anticipó Tauro, quien además indicó que esta información la tomó por sorpresa, pero a su vez no duda en que sea cierto debido a los tintes novelesco que tiene su historia. "Yo lo creo", sentenció la periodista. Por el momento, se desconocen detalles al respecto, pero se trató de un dato que generó repercusión.

Asimismo, con esta información, se comienza nuevamente con cuestionamientos y especulaciones sobre una posible vuelta entre la expareja, posibilidad que muchos creen. Sin embargo, Wanda Nara y Mauro Icardi se proyectan con planes por separado, mientras ella confirma que seguirá viviendo en la Argentina, él está comenzando su mudanza a Turquía con la China Suárez. No obstante, pareciera que la llama entre ellos sigue encendida.