Antonela Roccuzzo sabe cómo agregarle la magia a todos los eventos especiales para ella. En este caso, eligió su cumpleaños para recrear uno de sus universos ficticios favoritos. Con la ayuda y compañía de su familia y amigos, la esposa de Lionel Messi decoró toda su casa para darle la bienvenida a sus invitados. Sin embargo, lo que muchos de sus seguidores de Instagram destacaron fue el conjunto sastrero tendencia, que combinó con la decoración.

Antonela Roccuzzo a puro glamour y comodidad con su look sastrero tendencia

Antonela Roccuzzo le dio la bienvenida a sus 37 años con una espectacular fiesta temática. La esposa de Lionel Messi decidió homenajear a su saga de libros favorita, y decoró todo su hogar de Harry Potter. En una esquina de la casa, ambientó como si fuera una de las aulas de la mágica escuela, con las cartas voladoras colgadas del techo. Además, globos dorados estaban colocados sobre una repisa de pociones y libros de hechicería, y junto a una gran snitch dorada.

Continuando con esa misma ambientación, la modelo colocó la carreta donde Harry lleva sus valijas, al búho Hedwig junto a ella, y al espejo reconocido de la saga. Finalmente, coronó la tarde con una gran torta de tres pisos. En uno de ellos, se podía lucir en uniforme de Hogwarts, específicamente el de la casa Gryffindor. En el último piso, un tunel le daba paso al tren que los lleva al castillo. En la punta del pastel, se lució, nuevamente, Hedwig, que sostenía la carta de invitación.

Sin embargo, la enorme decoración no hubiera sido lo mismo si Antonela no hubiera elegido el look ideal. Con la idea de matchear con el estilo mágico, la joven lució el conjunto sastrero tendencia. Un pantalón recto con una chaqueta marcó su figura, a tono del amarillo pastel. De esta manera, decidió hacerlo canchero con unas zapatillas total white y unos anteojos de sol rectangulares. Nuevamente, volvió a mostrar que el look deportivo y elegante pueden ir de la mano.

Los seguidores no dudaron en halagar su sentido de gusto, ya sea en libros como en moda. Antonela Roccuzzo es de las influencias de la moda argentina más importante en estos días. Ella sabe lookear la elegancia con la comodidad del estilo deportivo. Su familia la acompaña en todo momento, y no duda en sus consejos fashionistas. Por eso, muchos destacan los atuendos que se ponen, y quedan impactados con el gran resultado.

