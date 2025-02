El match sporty de Antonela Roccuzzo para un look de noche

Antonela Roccuzzo es una gran influencia de la moda, y logró marcar su estilo sport pero con combinación elegante. De esta manera, la esposa de Lionel Messi logró mostrar los mejores looks para el gimnasio, como para importantes eventos de gala. Ambos estilos siempre estuvieron en guerra, ya que son ideales para momentos diferentes. Sin embargo, la modelo decidió romper con este esquema y mostrar, en su cuenta de Instagram, que ambos pueden ser un excelente match.

Antonela Roccuzzo

Sport y elegante: El match de Antonela Roccuzzo para un look de noche

Antonela Roccuzzo tuvo unos días llenos de amor y rumores. Para San Valentin, Lionel Messi decidió sorprenderla con un tierno y elegante obsequio, que ella compartió en sus redes sociales. El capitán le regaló un hermoso ramo de rosas rojas, globos en forma de corazón y uno en particular que destacaba entre todos con la inscripción “Love you”. Sin embargo, esto viene luego de que se generaran nuevos rumores de un posible embarazo, que rápidamente la empresaria desmintió.

Muchos de sus seguidores destacaron el romance que tiene con Lionel Messi, mientras que otros quedaron fascinados con los looks que ella sigue mostrando en sus publicaciones románticas. Antonela Roccuzzo logró encontrar un estilo único que enamoró a todos sus seguidores: el elegante sport. Lejos de ser el que conocemos, la modelo le da una oportunidad a la combinación de la ropa deportiva con la ropa nocturna, para poder creer un conjunto cómodo y a la moda.

Por eso, en su última publicación, mostró un look que enamoró a todos y que puede ser usado en varias ocasiones de noche. Antonela vistió un pantalón total black deportivo, con rayas blancas a los costados, que le dan la comodidad de un recto oversize. El mismo lo combinó con un top strapless gris elegante, con un exceso de tela en el pecho, dándole un estilo ideal para fiestas o salidas con amigos. Claramente, no podían faltar los accesorios plateados que seguían con la línea del look, y sus anteojos de sol que la acompañan en todos lados.

Antonela Roccuzzo volvió a marcar la tendencia de la temporada, demostrando que los estilos pueden matchear mejor de lo que creemos. Lejos de crear una guerra de opiniones, la empresaria unió a dos fanáticos de la moda distintos en un mismo evento y con un atuendo que mantiene la comodidad del sport y la belleza de la elegancia. Sus seguidores no dudaron en destacar su talento en el mundo fashionista y halagaron la combinación que la propia Roccuzzo eligió.

A.E