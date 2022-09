Conocé a Delfina, la hija de Marcelo Longobardi: "Mi papá es mi mejor amigo"

Con una idea muy clara de lo que quiere, se autopercibe como una chica apasionada y persistente. “Si se me mete algo en la cabeza, no me detengo hasta que lo hago y lo termino. Soy amable, carismática, alegre, activa… Me gusta hacer cosas por las demás personas”, confiesa a CARAS, Delfina Longobardi (16), una de las mellizas (la hermana se llama Clara) que Marcelo Longobardi comparte con Laura Palermo.

El conductor de “Longobardi por CNN” (Emitido por CNN Radio) y de “En Diálogo con Longobardi” (CNN en Español) tiene cuatro hijos más: Franco, Ignacio, Gastón y Josefina, fruto de otras relaciones. Desenvuelta como alguien mayor a la edad que tiene, “Delfi” esgrime un vocabulario muy rico y cuenta que estudió de todo.

“En la escuela me gustaba mucho Historia de la Ciencia, también estudié Cello durante cinco años y tomé clases de teatro. En plena pandemia seguí con clases online de producción, escritura, dirección y técnicas de maquillaje de cine. Además fui gimnasta durante diez años”, afirma la joven, feliz por haber realizado su primera producción fotográfica para una revista.

Josefina Longobardi, hija del reconocido periodista.

Posó como una Diosa, desenvuelta como una profesional. “Cuando empecé con este fanatismo por el cine, el deseo de ser actriz y entrar a esta industria, siempre me imaginaba actuando en las películas. ¡Me aprendía los diálogos enteros de todos los personajes! Siempre tuve mucha imaginación. Y además del cine me encanta la moda. Mis diseñadores preferidos son Oscar de la Renta, el Chanel de los noventa y a Versace lo considero épico. Entre las modelos internacionales que más me inspiran destaco a Bella Hadid, la sigo desde hace muchos años. Es una genia. En el cine soy fan de Marvel, y admiró a actores como Tom Holland y Ana de Armas”, afirma.

Delfina Longobardi no elude una autodefinición. Dice que es “Actriz en proceso”. Como su papá, reconoce ser algo “melómana” y asegura escuchar todo tipo de música. “Me encanta la de los Musicales, las bandas de películas, y además de lo que se escucha ahora, también disfruto de los clásicos. Por ahí estoy escuchando la música de ‘El Fantasma de la Opera’ y de ‘ N e w s i e s ’ ( M u s i c a l d e H a r v e y Fierstein), y al minuto me pinta escuchar Duki (Freestyler y cantante argentino). Coldplay me gusta mucho, pero mi artista favorito es un DJ llamado Martin Garrix; lo sigo desde hace un montón. Fui a verlo este año y me morí de emoción. También me gusta Harry Styles (Cantante, compositor y actor británico)”, asegura.

Josefina Longobardi se define como una "actriz en proceso".

Otra de las facetas de Delfina es la que se hizo pública a través de las redes y la pone a ella y a Marcelo Longobardi muy orgullosos. “Le dije a papá que me gustaría acompañarlo en su trabajo de la CNN, interactuar con ese mundo, y desde que me metí, lo maquillo y lo peino, porque sino él no hace nada (Risas). Me ocupo de que esté bien vestido antes de salir al aire, que tenga buena luz… Me gusta el estilo que tiene papá, no le quiero cambiar nada. Lo que sí es que lo ayudo a combinar la ropa, o si vamos de compras, lo asesoro. A veces por ahí le digo cosas que no comparte, pero bueno, siempre elegimos lo que a él le gusta”, comenta la joven que además en CNN trabaja con las luces, prueba el sonido, interactúa con los productores, se conecta con los entrevistados: es una verdadera protagonista del Backstage de cada reportaje que realiza su padre. Delfina reconoce que en muchísimas cosas es parecida a su papá.

Josefina Longobardi trabaja con su papá en CNN.

“Soy igual que él con el tema del orden, también soy muy ansiosa. Tengo que tener todo perfecto y organizado. En eso somos iguales. Sentimos la misma pasión por lo que nos gusta hacer, disfrutamos de las mismas películas. Mi gusto por el cine y la música viene mucho de él. Me atrae el cine clásico, crecí con papá mostrándome películas como ‘El Padrino’ o ‘El Conde de Montecristo’, filmes que yo amo y sigo mirándolos muy seguido. Además coincidimos cuando nos encanta alguno de sus entrevistados. Tenemos un sentido del humor muy similar, nos llevamos re bien. Papá es mi mejor amigo, le cuento todo. Estamos muy conectados. Nuestras personalidades son muy parecidas y todos dicen que también me parezco mucho de cara. Que tengo los mismos ojos. Y yo digo: ‘Gracias’. Mis amigos vienen a casa y se ponen a mirar los Martín Fierro que ganó papá. Me preguntan cosas de él y es algo que no me molesta. Al contrario, me parece divertido”, agrega.

Josefina y Marcelo Longobardi.

Agradecida a su madre y a su padre por todo lo que le dieron y por cómo la criaron, Delfina cuenta que Longobardi siempre la incentivó a cumplir sus sueños. “A los 11 años le empecé a decir a papá que yo quería ser actriz. El decía que todavía era muy chica. A fines de 2020, mis padres empezaron a aceptar la idea de que realmente me gustaba estudiar actuación. Un día, papá me escribió en una hoja y me explicó cómo funcionan las cosas en esta industria. Siempre me alentó a hacer todo lo que desee. Me aconseja que sea yo misma, me dice los cuidados que debo tener al ser tan joven, y me recuerda que no pierda la pasión y el amor, porque sino uno se aburre. Por ejemplo, si vos a mí me decías hace dos meses que me iban a estar entrevistando para la revista CARAS, nunca me lo hubiera imaginado. Pero papá siempre me dijo que, si tengo pasión y paciencia por lo que hago, todo lo demás llega”, concluye la hija de Marcelo Longobardi.

Josefina Longobardi, tapa de la edición impresa de CARAS.

