E s la competencia automovilística más exigente del planeta, a tal punto que suele cobrarse víctimas fatales en cada edición y a cada competidor que llega a la meta se lo retribuye con una medalla. El ahora llamado Rally Dakar, la versión moderna del mítico Paris-Dakar, es el desafío más encumbrado que cualquier piloto de rally pueda afrontar. Y entre tantos corredores de autos, motos y otros vehículos de todas partes del mundo, hay un argentino que volvió a hacer historia ganándolo por segunda vez.

Es el salteño Kevin Benavides (34), vencedor de la categoría Motos a bordo de una KTM 450 Rally con un tiempo de 44 horas, 27 minutos y 20 segundos, conquistando así su segundo Touareg, la estatuilla de cobre que se le otorga a los ganadores de cada categoría.

Conocé a Kevin Benavides, héroe del Rally Dakar

“Fue una definición para el infarto, largué la última etapa doce segundos abajo del austríaco Toby Price (35), mi compañero de equipo, así que para recuperar ese tiempo tuve que salir a darlo todo. Cuando crucé la meta, como yo había largado tres minutos antes que él, tuve que esperar que Toby no llegara antes de los tres minutos y doce segundos. Por suerte no lo hizo y se me dio, volver a ganar el Dakar es una satisfacción inmensa. Porque en el motociclismo como en la vida llegar es difícil, pero mantenerse aún más”, le explicó el salteño a CARAS durante el homenaje que le tributó el Grupo Simpa SA, distribuidor de KTM en la Argentina, en sus oficinas de Acassuso.

Cuando fue coronado en el podio, Kevin recibió un obsequio tan preciado como inesperado: el príncipe de Qatar, Nasser Al Attihay (54), primo del Emir de Qatar y ganador por quinta vez del Dakar en la categoría Autos, le regaló al argentino un “Bisht”, la tradicional capa árabe utilizada como símbolo de reconocimiento en la cultura islámica.

Conocé a Kevin Benavides, héroe del Rally Dakar

Es la misma prenda con la que el Emir premió a Lionel Messi (35) en el Mundial de Qatar, y que Benavides ahora también atesora: “Se me acercó en el podio y me la obsequió, es un presente muy importante para ellos, ya que se otorga sólo por algún mérito”, explicó orgulloso.

En la extenuante carrera disputada sobre el desierto saudí, Kevin no estuvo sólo, ya que también compitió su hermano Luciano Benavides (27), quien obtuvo un dignísimo sexto puesto y fue el piloto más ganador de etapas, con tres. Con él compartió esa tensa espera en la línea de llegada que culminó con final feliz, y que Luciano definió como “los tres minutos más largos de nuestras vidas”.

Al igual que Messi, Kevin recibió le regaló al argentino un “Bisht”, la tradicional capa árabe

Kevin, como hermano mayor, no ocultó su preocupación de que Luciano llegara sano y salvo a la meta, ya que a su juicio fue el Dakar más difícil de los cuatro que se corrieron en Arabia: “Tenerlo ahí es un respaldo importante, y le agradezco tanto a él como a mi novia y a mi equipo de trabajo, entre ellos mi psicólogo Gustavo Ruiz, con el que hacía video llamadas todos los días. Ahora sólo pienso en llegar a Salta y festejar con toda la gente”, confesó antes de ser recibido en su provincia por una multitud, que lo escoltó en caravana desde el aeropuerto hasta el monumento a Güemes.