Elegante, sensual, chic, pero a la vez irreverente. Una mujer que sabe lo que quiere e intenta no mostrar todas sus armas. El camino es uno, y ella junto a su equipo sabe cómo resaltar en su máximo esplendor la feminidad latina. Márian Saud es una de las diseñadoras con gran presencia en la industria de la moda argentina. Con sus inicios en un mundo totalmente diferente, ella hoy se posiciona como una de las embajadoras Fashion de Latinoamérica.

La firma de Márian Saud se distingue por los minuciosos y arquitectónicos bordados a mano, las transparencias y la sensualidad femenina en su máxima expresión.

Conocé a Márian Saud, la diseñadora argentina que se posiciona en lo más top de Latinoamérica

Ella declara que las piezas confeccionadas a medida son su fuerte, incluido el segmento de las novias, y acompaña estos rubros con una línea prêt-à-porter regida por el mismo lenguaje artesanal. "Amo resolverles todo a mis clientas; ya sea un traje para trabajar, un abrigo o un traje de baño. Ellas saben que lo que sea que quieran, se lo hacemos", dice. En estos últimos años, Márian Saud ha logrado posicionarse en lo alto de la industria argentina. Vistió a un sinfín de personalidad y hoy tiene su sello indiscutido.

Conocé a Márian Saud, la diseñadora argentina que se posiciona en lo más top de Latinoamérica

En una charla profunda, Marian Saud cuenta cómo nació este don intrínseco que hoy hace resonar su nombre por lo alto. “Yo siempre quise estudiar diseño, mi mamá era médica y le parecía una carrera. En mi época era medio hippie estudiar diseño, ahora está de moda. Pero en su momento ella me sacó de la cabeza estudiar diseño porque dijo: -” que aspire a más”-, porque no se imaginaba que iba a tener un atelier de alta costura, sino que pensó que iba a ser modista o algo así, que iba a trabajar en una marca”.

Así fue que su amor por la moda fue llegando, y marcando a pasos agigantados su carrera. “Yo empecé a pensar en carreras tradicionales, pensé en abogacía, pero me aburría ir a tribunales. Después empecé con Derechos Internacionales, es muy machista. Posteriormente, dije 'qué queres hacer cuando sea grande', y pensé 'Me gustaría tener una posada', bueno, ¿Qué hay que estudiar para hacer eso?, Hotelería. Hay una materia en Hotelería que es Marketing y me encantó y estudié la carrera de Marketing. Todo lo que estudiaba era en base a marcas de ropa, lo hacía todo pensando en eso”, confiesa la diseñadora.

Conocé a Márian Saud, la diseñadora argentina que se posiciona en lo más top de Latinoamérica

“En el 2005, trabajaba en una empresa en la que no tenía una ambición. Mi novio en ese momento me dijo que había un local vacío en Santa Fe y Anchorena y me dice '¿No querés poner algo?", porque sabía que me gustaba la ropa. Le dije 'Pero no tengo nada'. Y me dijo 'No sé, compra, vendé y después vas viendo'. Lo alquilo, no tenía nada, fui compré percheros, fui a avellaneda a comprar ropa. Lo que tenía es que hacía una buena selección de ropa, se vendía un montón, me iba re bien. Decidí hacer mini colecciones mías, compré una estampa de tela que estaba buena, hice shortcito, pollerita, vestido y se vendió en días. La gente venía a pedirme más”

Con una mirada firma hacia su futuro y su talento, Márian fue por más. “Ahí me di cuenta que podía ser mucho más rentable de lo que yo vendía. Así como ya era soñadora siendo más chica, dije 'Me hago una marca, diseño una marca nueva, quiero local en shopping y me mando con todo'. Registré mi marca con mi nombre, en ese momento era Mariana Saud”.

Conocé a Márian Saud, la diseñadora argentina que se posiciona en lo más top de Latinoamérica

“Tenía una amiga que viajaba mucho conmigo y me dice que hagamos la marca juntas. Ella se llamaba Naíma y me dice 'Mi nombre es más corto, pongamos ese' y yo cero divismo le dije que sí. Creamos Naima, empezamos en el 2010 y abrimos en el 2011. Nos separamos y ahí yo me abrí mi marca Marian Saud”, confesó a esta publicación.

Hoy la diseñadora, se encuentra establecida en la ciudad de Buenos Aires y junto a un gran equipo lleva el mando de Márian Saud. En cada una de sus citas, ella propone buscar una mujer única y audaz que le guste jugar con su femineidad.