Con cada publicación que realiza La China Suárez en redes sociales, capta la atención de sus 5,8 millones de seguidores. En las últimas horas, la actriz compartió distintas historias y lo que llamó la atención fue el método que utiliza para tener sus cejas a la moda.

Conoce la técnica que se hizo la China Suárez en sus cejas

Como María Becerra, Stefi Roitman y Nicky Nicole, la China decidió hacerse la técnica que muchas celebridades usan y hoy es tendencia. La ex Teen Ángel se animó a probar el procedimiento semi permanente que se realiza sobre el vello de la ceja.

El laminado de cejas, hace que estas parezcan peinadas hacia arriba, pero de manera semi permanente. Éste es el secreto con que la China luce una mirada penetrante.

La ex de Benjamín Vicuña eligió este procedimiento ya que reblandece el vello y lo hace manejable, lo fija y alisa químicamente. Es por eso que acudió al emprendimiento de Jacinta Sandoval, la ex concursante de La Voz Argentina.

Benjamín Vicuña habló de la China Suárez y cómo está su relación:

Benjamín Vicuña estuvo en un evento en donde se mostró muy buena onda con Pampita, y además accedió a responder algunas preguntas sobre la China Suárez tras el Wandagate en donde se destapó que había sido la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Sin tapujos, el actor habló de cómo está su relación y cómo es su diálogo. “Por supuesto que hablamos. Yo soy un tipo grande, tengo 43 años y creo que está clarísimo que nuestros hijos están por delante de todo. Así es y así tiene que ser”, aseguró para una nota que dio con Intrusos.

Benjamín Vicuña habló de la China Suárez y cómo está su relación



En este sentido, Vicuña se refirió al momento en que decidió salir a defender a su ex por los ataques que estaba recibiendo en redes sociales. “Fue lo que me nació en un momento en el que sentí que había un ataque desmedido, pero no estoy señalando a la prensa”, aclaró.

“Estoy hablando de una cosa social que tiene que ver como con una tendencia que tenemos al boicot y a autodestruirnos”, cerró el galán chileno.

