Benjamín Vicuña habló de la China Suárez y cómo está su relación

Benjamín Vicuña estuvo en un evento en donde se mostró muy buena onda con Pampita, y además accedió a responder algunas preguntas sobre la China Suárez tras el Wandagate en donde se destapó que había sido la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi.



Sin tapujos, el actor habló de cómo está su relación y cómo es su diálogo. “Por supuesto que hablamos. Yo soy un tipo grande, tengo 43 años y creo que está clarísimo que nuestros hijos están por delante de todo. Así es y así tiene que ser”, aseguró para una nota que dio con Intrusos.



En este sentido, Vicuña se refirió al momento en que decidió salir a defender a su ex por los ataques que estaba recibiendo en redes sociales. “Fue lo que me nació en un momento en el que sentí que había un ataque desmedido, pero no estoy señalando a la prensa”, aclaró.

“Estoy hablando de una cosa social que tiene que ver como con una tendencia que tenemos al boicot y a autodestruirnos”, cerró el galán chileno.

Benjamín Vicuña y un palito para la prensa

"Me encantaría que se hable más de los productos que estoy haciendo en las plataformas, que de mi vida privada", expresó el actor el ciclo “Mamás Felices” que conduce Andrea Chiarello en UCL.

Benjamín se remarcó que está harto de que hablen de su intimidad y que siempre intenten polemizar con sus dichos o acciones. "Me encantaría que en esos programas se hable de mis trabajos, incluso de mi perfume que voy a sacar, o darme el tiempo para hablar de cosas lindas como la educación, la infancia, la paternidad y maternidad", agregó.

