La Voz Argentina: denuncian otro "acomodo" vinculado a Stefi Roitman

La Voz Argentina sigue siendo motivo de escándalos y las denuncias de "acomodo" son cada vez más frecuentes.

Esta vez, revelan que uno de los participantes, Santiago Manrique, mantiene un vínculo con la host digital del programa, Stefi Roitman.

El cantante, de origen brasilero, interpretó “Neón” de John Mayer durante su presentación y recibió una buena respuesta del jurado, quien luchó por tenerlo en sus filas.

Lo cierto es que, después de su presentación, los rumores comenzaron a correr porque Manrique trabaja junto a Jacinta Sandoval, la joven con la que también fue vinculada Stefi Roitman.

Además, en redes sociales, salieron a la luz algunas apariciones del músico en el programa Peligro Sin Codificar de Telefe, detalle que también fue cuestionado por los fieles seguidores del ciclo.

Esta no es la primera vez que la novia de Ricky Montaner se ve involucrada en este tipo de comentarios. Tiempo atrás, la historia de Jacinta Sandoval generó revuelo.

AM

Las versiones sobre un acomodo salieron a la luz, ya que se filtró un video de Instagram de Stefi Roitman en el que aparecen ambas. En la historia, se observa que la novia del jurado de La Voz Argentina es íntima de Jacinta e incluso concurrió a su centro de belleza.

Jacinta, la joven dueña de una voz privilegiada, tiene un emprendimiento llamado Chapa y Pintura, en el que realiza distintos tratamientos de belleza para pestañas y cejas.

La palabra de Stefi Roitman por los rumores de "tongo" en La Voz Argentina

Después de estos rumores, Stefi Roitman aclaró los tantos. “Si yo tuviese el poder de acomodar gente no sé qué estaría haciendo. No conozco a nadie ni tengo contacto con nadie más que el trabajo con otros y mi trabajo. No me gasto en explicar mucho porque sé que no es verdad”, dijo en el programa radial Por si las moscas.

"La mina es re talentosa y el casting del reality se hizo como hace dos años. De hecho, para que no se arme esto yo intento no estar en contacto con nadie. Cada uno de los que está ahí es porque se lo merece”, agregó.

AM