Contundente descargo de Pampita: "Toda esa malicia me resbala"

Pampita fue una de las celebridades que manifestó su bronca por la suspensión de clases apenas Alberto Fernández hizo el anuncio de nuevas restricciones.

"La educación es un tema crítico en una emergencia! los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social", dijo la conductora de Pampita Online apenas el presidente confirmó la medida.

Lo cierto es que, estas palabras, generaron aliados y detractores quienes cuestionaron la opinión de la modelo de 43 años. Pero Pampita defendió su pensamiento e hizo un contundente descargo en una entrevista con Hay que ver, el programa que conducen Denis Dumas y José María Listorti.

"Realmente si son 15 días es algo que se entiende, pero la experiencia del año anterior era algo de sólo 15 días y fue un año. Mis hijos por suerte tienen todo eso, tiene su dispositivo, su plato de comida. Si uno se va a barrios populares no es tan simple, no es fácil tener escolaridad por zoom para todos", disparó.

"La gente no tiene internet en su casa. Lamentablemente el colegio es un lugar donde tienen los chicos para quedarse mientras sus padres van a trabajar y donde tienen un plato de comida. Para mí los chicos son muy importantes", agregó.

Pampita enfrentó las críticas por festejar su baby shower

En esta misma línea, Pampita se refirió a los cuestionamientos por celebrar el baby shower de su bebé, evento al que asistieron varias de sus amigas.

"Las críticas me parecen sin sentido. En ese momento se podía hacer un baby shower, estábamos habilitados por las normas. Toda esa malicia me resbala, no me va a llegar y menos en este estado. Nadie de los que asistió salió contagiado", dijo.

"Tengo todo el derecho a opinar porque soy una ciudadana, estamos en democracia. Pienso que Argentina necesita educación. Les agradezco a los maestros profundamente el esfuerzo que hacen, porque se rompen el alma. Estoy segura que toda esa gente que salió a atacarme no tiene ni idea de lo que pasa en las afueras, en la villa de al lado. No tienen ni idea, no hay una computadora. Hablan por hablar y no tienen idea de la vida", siguió.

