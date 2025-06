La contundente respuesta de Mirtha Legrand al escándalo de las empanadas de Ricardo Darín y Javier Milei

Ricardo Darín generó revuelo la semana pasada en el programa de Mirtha Legrand. Todo ocurrió luego de que la diva le preguntara al actor sobre su visión del país, a lo que él respondió “fantástico” de manera irónica y luego continuó afirmando que había pagado 48 mil pesos por una docena de empanadas, comentario que desató una ola de críticas desde el Gobierno y en redes sociales. Desde el ministro de Economía, Luis Caputo, hasta el propio presidente, Javier Milei, opinaron al respecto.

Ricardo Darín en el programa de Mirtha Legrand

Este sábado, Mirtha Legrand abordó el tema en su programa. La cocinera Jimena Monteverde presentó un menú especial con empanadas, a lo que la conductora reaccionó: “Pobre Darín. Lo han hecho de goma, pobrecito. ¿Qué tuvo de malo?”.

Qué dijo Mirtha Legrand sobre Ricardo Darín y el escándalo de las empanadas

La diva explicó que no escuchó claramente el comentario de Darín durante la grabación: “Vos sabés que no lo escuché, porque le pregunté '¿Cómo ves el país?' y él empezó a hablar y bajó un poco la voz y la cabeza, y no lo oí cuando dijo lo de los 48 mil pesos”.

Además, Mirtha elogió al actor: “Es un número uno. Es famoso en el mundo. Hoy por hoy es el actor argentino más famoso en el mundo y lo queremos mucho. Lo conozco desde chiquito y conocí a sus padres. Es correctísimo y además, es muy educado”.

La polémica por las empanadas también generó reacciones en otros ámbitos. La Asociación Argentina de Actores expresó su respaldo a Darín y criticó la agresividad del Gobierno hacia quienes opinan públicamente.

En resumen, la anécdota de las empanadas se volvió el tema de la semana, incluso provocando una reaccion de Javier Milei; y como no podía ser de otra manera, también volvió a ser tema en la mesa de Mirtha Legrand. Con su clásico estilo, la diva se tomó con humor el revuelo que generaron los dichos de Ricardo Darín y aprovechó para defender al actor con elegancia y afecto. Sin dramatizar, la conductora dejó claro que su cariño por el actor sigue intacto e incluso lo nombró como “el número uno”. Nuevamente, esta situación demuestra como, incluso en los almuerzos más famosos del país, una simple comida puede convertirse en tendencia.

F.A