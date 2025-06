Juliana Awada es una influencia de las redes sociales que invita a sus seguidores a seguir un estilo de vida saludable. Entre comidas deliciosas y una moda comfy, la ex Primera Dama no duda en compartir los mejores consejos y detalles para que cada uno pueda llevarlo en su hogar. Sin embargo, siempre destaca la importancia de pasar tiempo al aire libre, para conectar con la naturaleza. Por eso, en las últimas horas, compartió en sus historias de Instagram el espectacular y acogedor jardín de invierno que tiene.

Juliana Awada

Invernadero de vidrio y muebles modernos: el jardin de invierno de Juliana Awada

Las celebridades no solo disfrutan de increíbles viajes al exterior y lujos. Algunas de ellas también buscan sus momentos de paz con actividades al aire libre. Juliana Awada es una de ellas, y no duda en compartir en su cuenta de Instagram los mejores consejos para poder conectarse con la naturaleza en todo momento. Si bien es una fanática de la industria fashionista, intenta demostrar que hasta los mejores looks pueden ir acompañados de tiempos libres y tardes en el jardín.

El jardín de Juliana Awada

Por eso, en las últimas horas, compartió en sus historias de Instagram fotos en su espectacular y acogedor jardín de invierno. La ex Primera Dama lució el último tapado tendencia de su marca de ropa, con una sólida apuesta por los tonos tierra y las texturas cálidas. El diseño es largo y de piel, y protege de las bajas temperaturas. Para mostrarlo, decidió ir a su espacio especial, donde enamoró a todos con la decoración moderna pero conectada siempre con la naturaleza.

El jardín de Juliana Awada

El espacio cuenta con un invernadero alto y de vidrio. El mismo tiene detalles en negro, pero permite que el sol entre y se pueda ver todo el exterior del lugar. Entre flores elegantes y canastas ideales para la jardinería, hay un juego de mesa y sillones cómodos, de un marrón claro tendencia, junto a una salamandra blanca. La misma trae calor al igual exterior, durante el invierno, y deja que los invitados disfruten de una deliciosa merienda sin preocuparte por el frío.

Los seguidores de Juliana Awada no tardaron en destacarlo como uno de los lugares más lindos que tiene la empresaria, y coincidieron en que es el ideal para poder disfrutar del exterior, sin pensar en las temperaturas. La ex Primera Dama es una convencida de que un estilo de vida conectado con la naturaleza y los alimentos saludables llevan a días de tranquilidad y una mejor salud. Por eso, comparte todo lo que tiene en sus redes sociales para que aquellos puedan tomar las ideas y llevarlas a cabo.

A.E