Pampita es una de las grandes exponentes de la belleza y moda de la Argentina. Desde sus comienzos en las pasarelas, deslumbró por su imagen e impronta, y conforme pasó el tiempo cada uno de sus trabajos cautivaba al público, de allí el gran lugar que se ganó en los medios de comunicación.

Y como trabaja con su imagen, está muy expuesta y esta cuestión ahora la colocó en un lugar donde se cuestionó si recientemente se realizó un retoque estético. Es que la modelo brindó una entrevista a Implacables (Elnueve) y fue Susana Rocasalvo quien comentó que su equipo veía distinto el rostro de Carolina, lo que dio pie para hablar de su aspecto.

¿Pampita se realizó un retoque estético?

Pese a que las intervenciones estéticas son intervenciones "frecuentes" entre las celebrities, muchas deciden no hacer público si decidieron hacerse algún cambio, y otras tantas si lo hacen. En el caso de Pampita, no se conoce públicamente si decidió pasar por el quirófano, por lo que se asegura que su belleza es lo que se considera natural.

En este contexto es que, tras la última entrevista que brindó antes de emprender viaje hacia Londres para encontrarse con su amor, Martín Pepa, Susana Rocasalvo indicó en vivo en su ciclo televisivo que parte de su equipo de trabajo opinaba que la modelo se mostró distinta en su rostro.

“Yo no me voy a sumar a los comentarios de mis cuatro columnistas, con toda la gente que está en el control, que dicen que le ven la cara rara. Yo, como de acá no veo, la veo como siempre. Pero dicen que está rara”, aseguró la conductora tras agradecerle a la modelo que le brindara una entrevista.

Ante este comentario, fue la panelista Fabiana Araujo quien no dudó en asegurar que efectivamente Pampita se sometió a un retoque estético. “Se hizo un rinomodelación”, afirmó. Esta intervención se trata de aplicar algún tipo de rellenos, como puede ser el ácido hialurónico, para cambiar la forma y apariencia de la nariz. Se trata de un tratamiento no invasivo.

Pese a que se trató de una información afirmada por Araujo, Pampita no refirió a haberse sometido a este tipo de intervención, por lo que, por el momento, se trata de una especulación aunque en muchas ocasiones los cambios en los rostros se dan en relación con el tipo de maquillaje e iluminación en el rostro.