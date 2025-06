El estilo de Zaira Nara puede variar dependiendo las tendencias que quiera resaltar en el outfit. Sin embargo, siempre busca mantener algo que la haga sentir cómoda y sensual. En ocasiones, prioriza la ropa holgada y urbana, mientras que en otros eventos va por las transparencias y ceñidos al cuerpo. De una manera u otra, marca lo mejor de cada temporada y lo comparte en sus redes sociales. En las últimas horas, mostró la prenda desteñida ideal para el invierno.

Zaira Nara

El look comfy y canchero de Zaira Nara con la prenda desteñida

Zaira Nara es una fanática de la moda y los viajes. En cada ocasión, visita un lugar paradisíaco y usa los hermosos paisajes para marcar las mejores tendencias de la temporada. Desde playas con amigos y cervezas hasta ciudades para recorrer con la familia, la modelo no duda en decir que sí a unos días de relajación, y compartir todos los detalles en su cuenta de Instagram. Su comunidad de más de 8 millones de seguidores la acompañan en cada momento y destacan sus looks favoritos.

Zaira Nara

Por eso, en los últimos días, decidió hacer un viaje a Uruguay, donde modeló los mejores looks de invierno en José Ignacio y Punta del Este. La modelo se alejó por unos días de la sensualidad que le da el ceñido al cuerpo y las transparencias, para jugársela por un estilo más urbano con ropas holgadas. En tonalidades oscuras que acompañan a los colores de la actual estación, demostró una prenda en particular que rompe con la monotonía y abriga en las bajas temperaturas.

El look con la prenda desteñida de Zaira Nara

En una sesión de fotos, con el atardecer de fondo y el aeródromo del país vecino, lució un conjunto de campera rompevientos de plumas con un buzo con capucha gris. El mismo era hasta el ombligo, por lo que le brindaba un toque de sensualidad y remarcaba el pantalón tiro bajo que se volvió el centro de atención. El mismo era recto y llegaba a tapar sus zapatillas, pero tenía un detalle que enamoró a todos. Con un estilo desteñido, casi batik, en las puntas se aclaraba el color negro, volviéndose casi grisáceo.

El look con la prenda desteñida de Zaira Nara

El look con la prenda desteñida de Zaira Nara

El look no pasó desapercibido y los usuarios no tardaron en comentarle halagos por su estilo único para lucir outfits holgados. Zaira Nara disfrutó de unos días únicos con sus hijos en Uruguay, y siguió marcando las mejores tendencias para la temporada de invierno. La modelo es una de las más versátiles, demostrando que todas las prendas pueden ser perfectas para los usuarios, sin importar cuáles son las que más usas. Por eso, invita siempre a jugársela y disfrutar de la moda como forma de expresión.

A.E