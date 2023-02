Cora de Barbieri fue mamá por primera vez junto a Martín Arévalo y, mediante redes sociales, presentó a Isabella.

La periodista compartió una tierna imagen del parto donde dedicó unas especiales palabras para la niña. “Gracias Dios por esta bendición. Hoy, 1 de febrero, estamos pasando el día más feliz de nuestras vidas. A todos los que nos acompañaron en este camino, muchísimas gracias de todo corazón .Isabella, siempre vamos a estar a tu lado. Como mamá y papá vamos a hacer todo lo posible para que seas la niña más feliz del mundo", dice parte del emotivo post.

Cora de Barbieri fue mamá y compartió una tierna foto

"Te vamos a dar mucho mucho amor, el mismo que nos mostraron y nos dieron nuestros papás a nosotros. Y nunca, nunca jamás, vas a estar sola (...) Gracias por llegar y hacer de este universo un lugar mucho más mágico y maravilloso. Te amamos con el alma. Y que el Sagrado Corazón y la Virgen te cuiden, te bendigan y te protejan siempre. Bienvenida Isabella Arévalo Debarbieri, te estábamos esperando…”, concluyó.

Cora de Barbieri y su marido, Martín Arévalo.

La historia de amor de Cora de Barbieri y Martín Arévalo

El romance de Cora de Barbieri y Martín Arévalo comenzó en 2017 cuando ambos compartían trabajo en la misma emisora.

De inmediato, la pareja decidió vivir este amor intensamente y en 2019 dieron un importante paso cuando se mudaron juntos. Aunque los planes de casamiento son inminentes por el momento los tortolitos no pusieron fecha.

"Hablamos de casamiento pero no hay fecha aún. En lo personal, no me quita el sueño, Y de hacerlo, nos gustaría algo tranquilo. Nuestras familias son las que más insisten", dijo la periodista.

Cora de Barbieri y Martín Arévalo