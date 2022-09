Cora de Barbieri confirmó que está embarazada. Después que pasaran los tres meses de rigor, la periodista contó en A la tarde la feliz noticia.

"Estoy embarazada, estoy feliz", dijo visiblemente emocionada. "Somos una gran familia, tenía ansias de contárselo a ustedes. Tenía que esperar mis tiempos", dijo la periodista quien está en pareja con Martín Arévalo.

Cora de Barbieri espera su primer hijo con Martín Arévalo.

"Es un momento muy emocionante. Es un ángel, es una persona maravillosa, es un sol. Seguro va a ser la mamá más hermosa de la tierra. Hace rato lo tenemos guardado. Las primeras ecografía las hacíamos pasar por una ecografía abdominal para que no se filtre", contó el periodista deportivo.

Cora de Barbieri y Martín confirmaron también mediante redes sociales con un emotivo video, en el que simularon realizar un noticiero en el que iban a anunciar una primicia.

La historia de amor de Cora de Barbieri y Martín Arévalo

El romance de Cora de Barbieri y Martín Arévalo comenzó en 2017 cuando ambos compartían trabajo en la misma emisora.

De inmediato, la pareja decidió vivir este amor intensamente y en 2019 dieron un importante paso cuando se mudaron juntos. Aunque los planes de casamiento son inminentes por el momento los tortolitos no pusieron fecha.

Cora de Barbieri y Martín Arévalo

"Hablamos de casamiento pero no hay fecha aún. En lo personal, no me quita el sueño, Y de hacerlo, nos gustaría algo tranquilo. Nuestras familias son las que más insisten", dijo la periodista.