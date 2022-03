Costa es una de las artistas más multifacéticas, con mayor talento y más queridas por todo el público en el país. En el marco de su cupleaños, hoy 19 de mazo, CARAS habló con la actriz y desde la cómodidad del living de su departamento en Buenos Aires, nos contó cómo está su vida laboral, cómo percibe el amor y cómo se ve en un futuro mediano.

Revista CARAS (RC): ¿Cómo está tu presente laboral, qué se viene nuevo en tu trabajo?

Costa: Bueno, sigo con la radio y con la tele. Lo próximo son unas reuniones para ver cómo continúa lo teatral. La pandemia nos alejó a todos del escenario y de apoco todos fuimos volviendo. Por suerte esta es una industria que ya se activó bastante. El desafío de este año es de interpretar otra mujer. Hacer una comedia con gente interesante, importante; pero bueno, faltan algunas reuniones que son las que van a definir todo.

PH: Daniel Tau. Costa habló sobre su presente y futuro: "Me recibiré como licenciada en periodismo"

RC: ¿Nombres que podamos saber, estarían con vos en este nuevo proyecto teatral?

Costa: Puedo adelantar que es el debut para el director de la obra. Si se concreta, es la primera vez que va a dirigir. Es un actor muy importante, muy consagrado de comedia y va a hacer su debut como director. O sea, que es un desafío para él también. Hay un galanazo en la obra y están buscando mi galán también. Faltan reuniones todavía, pero va todo muy bien encaminado.

RC ¿Para cuándo más o menos habrá algo más seguro si se concreta?

Costa: Sería para mayo, con suerte. Lleva mucho tiempo ensayar, aceitar la obra y probarla.

RC: ¿En cuál de todos estos ámbitos te sentís más vos, más cómoda, radio, tele teatro?

Costa: Cada lugar donde yo trabajo tiene su espacio y tiene su encanto. Por supuesto que en el teatro es donde yo más conozco, porque es la profesión que transito hace 20 años, es el lugar donde conozco las reglas. El 30 de junio cumplo la mayoría de edad en el teatro. Entonces, es este el lugar donde yo más cómoda me puedo sentir.

La radio es un lugar de libertad, alegría, de crecimiento, de popularidad y en la tele encontré mi lugar, ¡que me costó mucho tiempo!. Estoy en un buen equipo y estoy muy contenta.

RC: ¿Eso te hace feliz?

Costa: Sí, plenamente feliz. En mi trabajo soy plenamente feliz.

RC: ¿Cómo vivís esta nueva etapa en Cortá por Lozano?

Costa: Los móviles a mí me gusta hacerlos mucho porque es el contacto con la gente, ahí ves el termómetro de lo que vos estás haciendo, ahí ve realmente si lo que vos hacés llega o si estás sola hablándole a tres borrachos. Yo tengo la gracia de ahí poner a prueba mi popularidad y ahí la gente se te acerca con tanta alegría. Que te pidan una foto con vos, esas cosas son preciosas.

Yo no sabía, lo aprendí con el tiempo. Pero me decían que si estás en el estudio sos más importante que la que está en la calle, yo no sabía eso, yo pensé que era al revés (risas) y yo disfruto tanto todo lo que me ha tocado hacer con Vero, ¡realmente lo disfruto mucho!.

RC: ¿Cómo está tu corazón ahora, con quién estás en este momento?

Costa: Mi corazón está bien, está bárbaro, pero no tengo pareja, no tengo novio, no tengo compañía.

RC: ¿Estás sola por elección o porque no te ha llegado la persona que te robe el sueño?

Costa: Después de 5 años de psicoanálisis, cuando alguien me gusta yo sé que está roto; es decir, que siempre tiene algo por arreglar y que yo quiero reparar. O sea, a mí me parece seductor de un hombre eso. Ahora ya estoy prevenida, entonces, ¡sarna con gusto no pica!. Pero, no sé si soy yo, no sé si es el otro o no sé si es que yo no sé dónde mirar. La verdad que es un lugar (el amor) donde jamás he sido exitosa jamás.

RC: ¿Estás dispuesta o abierta a que el amor toque la puerta de tu corazón?

Costa: ¡Y si no llega hay que seguir viviendo igual! Estoy mirando “Café con Aroma de Mujer” y nada, yo también tengo esas historias de amor en la cabeza y mientras las tenga, es mucho menos posible que llegue una historia común a mi vida, yo quiero eso, yo quiero el romance. Pero eso pasa en la novela, no en la vida real.

RC: ¿Qué cualidades debe tener esa persona para conquistar tu corazón?

Costa: Tratemos de que no esté roto. Yo antes pensaba que con el amor alcanzaba, y con el amor solo no alcanza, lo que sí, a esta altura de mi vida, yo necesito a alguien al lado que tenga sus patitos en fila, que tenga su vida ordenada, que sepa más o menos lo que quiere en la vida. Nadie la tiene resuelta, ni yo, ni nadie; pero, yo ya no estoy para que haga su descubrimiento. Eso lo he hecho de más joven y siempre me ha ido fatal.

Sin duda me gustaría enamorarme de alguien que se enamore también de mí, pero que tenga algo para admirar, no te hablo que sea un científico, sino que tenga un talento, de lo que sea. No te hablo que sea un artista. Pero sí que viva de su talento. Puede ser el señor que arregla las heladeras, que viva de eso y que yo diga. ¡Wow, cómo hace eso, yo no podría! Me gustaría que de la otra persona que yo conozca, yo pueda decir. ¡Hace tal cosa y la hace tan bien! Ya no estoy para que esté haciendo el test de orientación vocacional.

RC: ¿Cómo vienen los preparativos para el cumpleaños?

Costa: Yo siempre digo, los amigos son la familia que yo elegí, entonces, parte de mis amigos todavía están de temporada teatral; entonces, están todavía trabajando en la costa. El festejo super, super, va a ser la otra semana, que un amigo mío va a hacer empanadas fritas y ahí vamos a hacer el festejo.

Este fin de semana voy a estar con una familia que yo quiero mucho, mucho, que es la familia de mi ahijado. Él me eligió de grande, porque siempre estoy presente en sus vidas. Entonces voy a almorzar con mi ahijado, con su hermana Sofía y con una amiga de toda la vida.

En la noche vamos a tener un festejo de artistas en la casa de Cecilia Milone y Benito. Luego vamos a juntarnos con otra parte de la familia que son otros amigos y la vamos a pasar bonito.

RC: ¿Qué regalo le pedís al universo?

Costa: Yo no sé pedir, porque siempre que pedía venía otra cosa, un día me resigné. Yo pido lo que piden las Miss Universo que es la paz en el mundo. Yo agradezco, soy una persona sumamente bendecida, pero soy yo sola. Si puedo pedir algo, que sea, que este año se implementen políticas públicas de respeto hacía mi comunidad, porque estamos en un momento duro.

RC: ¿Le prestás atención a los comentarios negativos en las redes sociales?

Costa: Trato de no prestar atención, a veces logran distraerme, pero trato de concentrarme en lo positivo. ¡Eso para toda la vida!

RC: ¿Hiciste cambio de género en tu DNI?

Costa: No lo he hecho porque ahora no lo necesito. Lo voy a tener que hacer y algún día lo terminaré cambiando, porque el hartazgo de “El señor…”, es tal, que en algún momento lo haré. Yo ahora no lo siento. Si yo me cambio de documento y van a dejar de decir tonterías en televisión y en medios de comunicación, bárbaro, lo hago, me sacrifico. Pero debo aclarar que el que yo no lo haya hecho, no inhabilita la lucha y el agradecimiento que hay que tener.

RC: ¿Qué opinás de lo que ocurrió con Carmen Barbieri sobre su exabrupto al creer que las chicas trans cobran un sueldo solo por serlo?

Costa: Carmen Barbieri tuvo la decencia de pedir disculpas y decir que habló desde su ignorancia y pidió disculpas. Invitó y abrió el espacio en su programa para que vayan las chicas a hacer su descargo y le creo absolutamente, y es genuina.

RC: ¿Qué pensás entonces de Amalía Granata cuando dice que los trans tienen privilegios?

Gracias a las barbaridades que dice Amalia Granata, se instala el tema. Entonces, como siempre hicimos nosotras, hay que sacar algo lindo de la mierda, del barro. Hay que aprovechar y hablar del tema. Amalia no va a pedir disculpas porque piensa que está bien lo que dice y ella sigue un libreto. Ella le habla a un tipo de gente puntual.

RC: ¿Qué le dirías a Amalía Granata, entonces?

Costa: Para Amalía, que dijo que los trans tenemos privilegios, le recuerdo que Tahuel de la Torre está desaparecido, que salió a buscar laburo y no volvió y si ella tiene el estómago para cargarse en un desaparecido, yo la felicito, pero a mí no me da el estómago para tanto.

Sobre el hambre de los niños en Argentina vrs la inversión del Estado para cubrir el derecho de las personas trans para la hormonización de sus cuerpos, Costa comentó: “El discurso es eso. Confundir. ¿Qué ha hecho nuestra clase dirigente?, ahí la salvó (a Amalía) porque ella es una principiante, tiene cero gestión y nada de experiencia. ¿Qué ha hecho nuestra clase política? Ojalá el Estado no tenga que pagar más ningún tratamiento de hormonización y nuestra economía nos permita hacerlo por nuestro propios medios. Además usa la palabra hormona para que la gente que no sabe, empiece a pensar tonterias como por ejemplo: ¿Hormonas? ¡Se inyectan, qué es esto, degenerados! y agregó: "Hacen todo eso para la tribuna".

Claro que hay que repasar muchas cosas en el país, pero así como las hormonas salen del Estado, el sueldo de los políticos también, o qué cree ella, ¿que se lo paga un marciano? Hay mucha ignorancia en lo que dice y en ese río revuelto gana y tiene un público. Eso es lo grave.

RC: ¿Qué opinás y si estás de acuerdo con el lenguaje inclusivo?

Costa: Creo que nos falta todavía para aplicar en lenguaje inclusivo. Yo también me enredo en esas cosas. En el todes, todas, todos, todis”. Franco Torchi dice “usemos la I: ¡Holis!”. Me parece que incluye muchas cosas pero que excluye mucha gente que no lo entiende aún, por eso todavía falta para que podamos incorporarlo. Pero el lenguaje es una transformación constante. El lenguaje es evolución y todo lo que sea para respeto, es para celebrar.

CR: ¿Cómo te ves vos en unos 3 años?

Costa: Mirá, me veo triunfante y me veo con alegría. Pero me veo victoriosa si sigo haciendo lo que tengo ganas, y como toda la vida hice lo que tenía ganas, me veo contenta, con alegría, apostando más por mí. Me veo terminando mi carrera de periodismo. ¡Ya estoy en segundo año! Era una deuda que tenía. En la parte paterna no hay títulos universitarios y yo siento que me lo debo. Tengo la suerte de tener una cursa virtual que me permite tomar las clases, entonces me veo recibida, con un título que va a decir “Gonzalo Costa Periodista” y va a estar bueno eso también.

!Ojala que nunca más tengamos que hablar de diversidad, porque si hay diversidad es porque todavía hay otras realidades que no son contempladas! “Detrás del arcoiris, al final, hay un mundo de sueños y una canción de paz”, Judy Garland, El Mago de Oz, acotó como cierre de la entrevista la actriz.