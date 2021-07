Costa: "Lo que deseamos esta justo detrás de nuestro miedo"

Costa se re sealizó un bypass gástrico hace poco más de un año y medio para verse mejor. La humorista es quien acompaña todas las mañanas a Santiago del Moro en su programa de La 100. Logró adelgazar alrededor de 80 kilos y hace un esfuerzo por mantenerse; dice que es un desafío día a día.

Supo conquistar el corazón de la gente y el teatro. Es una actriz transgénero, panelista y humorista, nació en la provincia de Córdoba. Desde los 13 años empezó a estudiar actuación descubriendo se vocación a los 18, donde vino a Buenos Aires empezando a trabajar como asistente en espectáculos de transformistas.



Surgió de los stand-up, en televisión participó en programas como "Show Match", "Cuestión de peso", "Infama", "Intratables" y "Cortá por Lozano" y en radio integró el programa "Mañanas Campestres", y luego formó parte de "El Club del Moro", ambos ciclos liderados por Santiago Del Moro.

- ¿Cómo decidiste cambiar de género?

Yo no cambie de genero hay una confusión con eso, mi genero desde que yo nací, desde que tengo uso de razón es femenino, el sexo es una cosa, la biología es una cosa y el genero es otra, yo nunca cambie de género, yo siempre fui género femenino y así es como me construí y como decidí ser feliz.

- ¿Cómo comenzó tu carrera artística?

Mi carrera comenzó como todas por un error (y la actriz suelta una risa). Yo era asistente de un grupo que hacia una comedia un show de varieté y me dijeron en el próximo show vas a hacer un personaje y yo dije no, no, no, no y bueno lo termine haciendo. Y una vez que subí al escenario escuché que la gente aplaudía y ahí ya no me quise bajar nunca mas

- ¿Sentiste en algún momento discriminación?

Toda la vida, toda la vida por mi obesidad desde los 5 años hasta que me opere a los 35 y por mi sexualidad otro tanto, mas por mi obesidad que por mi sexualidad. La gente es muy cruel, muy ignorante, muy dura y bueno y la verdad que cuando yo era mas chica no se decía bulling eso es un termino actual, o sea toda la vida viví con eso y me endurecí con eso.

- ¿Cómo haces o que es lo que te mantiene siempre divertida y con una gran sonrisa?

No yo no estoy siempre divertida o con una sonrisa, lo que pasa es que la gente que me ve es lo que ve de mi pero no, no seria una maniaca si estaría todo el dia como estoy en la radio o en la tele no, no yo soy agradecida y siento que no me puedo quejar porque tengo una mejor vida que mucha gente en este país, entonces no me quejo o me quejo con mis íntimos (ríe la actriz), no para afuera.

- ¿Como atravesaste esta pandemia y como te reinventaste?

Yo en la pandemia seguí trabajando como antes entonces no tuve que cambiar nada, yo seguí en la tele seguí en la radio, inclusive hice teatro el año pasado, con restricciones y todo hacíamos teatro en auto, la gente venia en autos a vernos, a mi no me cambio mi horizonte laboral, la verdad que no.

- ¿Cuál es tu proyecto de vida y cuando te veremos en el teatro?

En el teatro recién ahora están habiendo apertura y yo no creo que se mantenga demasiado lamentablemente yo no tengo mucha esperanza sobre el comportamiento social y humano. Creo que nos acostumbramos a 25.000 positivos por dia y a 600 muertos, salvo de la fuente que va a trabajar no creo de otras necesidades, no entiendo tanta necesidad de la gente de juntarse, de estar juntos tanto se quieren de repente, la verdad que no lo entiendo soy muy intolerante con eso. A mí me parece, que respeto al personal de la salud que de verdad deja su vida por cuidar al otro y por los 600 muertos del dia no.

- ¿Cuál es tu proyecto de vida?

No, sé es una pregunta difícil de cuál es mi proyecto de vida, no se yo se que a los 17 – 18 años me fui de mi casa para ser feliz, pero ahora ya estoy mas grande y con ser feliz yo sola no me alcanza. Mi proyecto de vida seria ser feliz y de haber hecho algo para que los demás sean felices.

- ¿Pensás que la pandemia cambio a la gente, para bien o para mal?

Pienso que la pandemia nos dejo a todos mas pobres y mas locos, no creo que haya, va, a mi me cambio que la mesa quedo mas chica y que solo estoy con la gente que quiero estar y con la escusa de la pandemia deje de hacer un montón de cosas que no tenia ganas. Y no creo que haya cambiado ara bien, no, no, no creo que hay mucho dolor todavía, mucho resentimiento, mucha gente que habla tonterías y que los medios no se sancionan. El problema de este país de siempre, acá la ley no va, haces una fiesta clandestina y o vas preso, no pagas una multa, pero del presidente en adelante para arriba y para abajo, o sea, muere un funcionario y hay un velorio público, tanto lo querían, que respeten a la familia a la gente que no pudo ir a los otros hay 600 muertos por dia y Larreta abre las escuelas. Desde cuando le interesa tanto la educación y todos los inviernos los pibes se cagan de frio en la escuela porque el no le pone calefacción. No pienso que nada de esto sea bueno.

-Como cierre me gustaría que dejes unas palabras de reflexión.

Y mis palabras son las que yo digo siempre, “que todo lo que deseamos esta justo detrás de nuestro miedo”, ahora hay un impasse porque estamos en una pandemia, pero bueno, ojalá que los que podamos rescatarnos después dentro de todo esto, si, si nos podamos dar finalmente un abrazo, nos lo merecemos.



Por Yamila Perera Godoy