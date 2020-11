Más enamorados que nunca: el tierno gesto de Coti con Cande Tinelli en redes

El romance de Cande Tinelli y Coti Sorokin se afianza día a día. La parejita ya no se oculta y no tiene ningún tipo de prurito a la hora de mostrar su amor en redes sociales.

Tan es así que el artista compartió una publicación en su Insta Stories en apoyo a su pareja quien, esta semana, inauguró un nuevo local de su marca. Luego, agradecida por el gesto, la hija de Marcelo Tinelli compartió ese post y acompañó con una serie de emojis de corazón.

Días atrás, Cande enfrentó las críticas por este incipiente romance y compartió un contundente post junto a su nueva pareja. "Posibles títulos: “dos faloperos” / “uno peor que el otro” / “no llegan ni a navidad” . Pueden elegir", sentenció con emojis riéndose. Cómplice, él se limitó a comentar la publicación con un "JAJAJA".

Coti, por su parte, compartió otra postal con la cantante y acompañó: "Say no more".