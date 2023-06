Coti Romero se encontraba en Corrientes visitando a su familia cuando tuvo una nota con LAM y dio su descargo respecto a su separación con "El Cone".

La exparticipante de Gran Hermano 2022 dio más detalles desconocidos de su exnovio. Durante su estadía en Corrientes, la joven se refugió entre su familia y amigos para poder sanar el dolor de su separación.

El cronista Alejandro Castelo

la nota de su ex novio llorando y dijo: “Estuve viendo que se dijeron muchas cosas que salieron a decir que el me engañó a mi, que yo lo engañé a él. Que había mensajes, que hablé con Beltrán. Que me pegaba incluso”, comenzó diciendo Coti Romero.

Coti Romero rompió el silencio de su separación con

Luego, la correntina habló de los motivos por los cuales borró las fotos: “Las redes sociales son re tóxicas y dije ‘Ya fue, borro todo’. Cerré Twitter también”, dijo la ex de El Cone en LAM.

Así anunciaron su separación Coti Romero y Alexis “El Cone” Quiroga

Esta semana, Coti compartió en sus historias de Instagram: "Hola, queríamos informarles que Ale y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación".

Coti Romero y "El Cone" son dos participantes convocados para el Bailando 2023. Aunque no compartirán la pista de baile, ya que cada uno tendrá sus respectivos bailarines profesionales, tendrán encuentros detrás del escenario y durante el programa.

J.M