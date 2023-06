Coti Romero está pasando por un duelo emocional, a raíz de su ruptura con Alexis ‘’El Cone’’ Quiroga. La expareja se conoció durante su estadía en Gran Hermano 2022 y el amor surgió rápidamente, sin embargo, 8 meses después decidieron ponerle punto final a su historia de amor.

Desde hace varios días se rumoreaba una fuerte crisis entre ambos, que pudo ser a causa de una tercera en discordia, pero fue desmentido por la misma Coti desde su cuenta de Instagram: "No se dejen engañar con boludeces jamás me hablé con nadie, lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas que sanar", esclareció la correntina y añadió: "Una locura tener que salir a aclarar esto. No voy a dar notas, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora", cerró su descargo.

Coti Romero y El Cone

En estos momentos Coti se mantiene al margen de la prensa y buscó refugio en su familia, pero en las últimas horas posteó un video en Tiktok, que no tardó en viralizarse, ya que se la ve a la joven completamente destruida por la complicada situación que está viviendo con Alexis, quién también se mostró muy desconsolado.

Lo que llamó la atención, fueron las palabras del audio, el cual podría ser una indirecta para su exnovio: "El hombre que realmente quiere estar contigo, se la juega. Así, sin pretextos, se la juega. Le vale madre el tiempo, la distancia, los kilómetros, todo.’’, comienza diciendo.

Y continúa: "¿Y sabes por qué? Porque el hombre que tenga la capacidad de conocerte, va a descubrir cosas que nadie más ha descubierto en ti. Y se va a dar cuenta que una mujer como tú, es una en un millón, y que jugársela por ti, siempre va a valer mucho la pena", concluye el audio, mientras que se la ve a Coti Romero entre lágrimas.

¿Cómo se encuentra Alexis ''El Cone'' Quiroga?

Hace unos días, El Cone realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Twitch y habló sobre cómo vive la separación con Coti Romero y expresó su deseo de reconciliarse: “Las cosas no venían tan bien, es la realidad, tenemos muchas formas distintas de pensar, uno piensa de una forma y otros de otra y, como toda pareja, te lastimas por lo que te decís o por una acción que molesta”, explicó.

Entre lágrimas, añadió: “Con Coti no pude estar, hace prácticamente dos semanas que no la veo, ojalá la semana que viene podamos tener una charla y arreglar esto porque ella me hace mucha falta, hace dos semanas que no la veo y la extraño un montón. “La necesito mucho, pero también soy consciente que si uno lo está pasando mal ese aire, por así decirlo, ese changüí es bueno, lo mejor este tiempo es que ella se encuentre con su familia y yo, estar con la mía, sanar de ambas partes, era algo que necesitábamos y capaz la semana que viene estamos de la mano”, concluyó, esperanzo de volver junto a Coti Romero.

D.M