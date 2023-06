Coti Romero reveló su angustia por la separación del "Conejo" Quiroga: "No estoy bien"

Esta semana, Coti Romero y Alexis "El Cone" Quiroga de "Gran Hermano" confirmaron su ruptura. En medio de los rumores de crisis que enfrentaban, la pareja finalmente oficializó su decisión de seguir caminos por separado.

Angustiada, Coti brindó una entrevista a LAM en donde dio detalles del mal momento que atraviesa: "Son decisiones nuestras. Creemos que cada uno tiene que enfocarse en lo suyo, pero obviamente que me duele mucho", dijo la exparticipante del ciclo de Telefe.

"Lo oficializamos porque él dio una nota, que a mí me habían dicho que la dé y yo dije que no, que estábamos bien. Pero bueno, la dio y para mí fue como un 'bueno, listo. Ya está'. ¿Para qué seguir mintiendo?", contó la joven, con la voz quebrada.

Luego, sobre cómo se encuentra, destacó: "No estoy bien. Lamentablemente no. Sé que son cosas que pasan y sé que voy a salir adelante", se sinceró y agregó: "Soy re joven todavía. Tengo un montón por delante y sé que si Dios quiere me espera un futuro mejor. Un futuro hermoso".

Cómo anunciaron Coti Romero y Alexis "El Cone" Quiroga se separaron

Esta semana, desde sus historias de Instagram, Coti escribió: “Hola, queríamos contarles que con Ale, decidimos terminar nuestra relación”.

Coti y “El Cone”, están convocados para estar participando en el Bailando 2023 y si bien no comparten pista porque ambos tienen bailarines profesionales, se van a estar cruzando detrás de la pista y durante el programa.

