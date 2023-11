Coti Romero vienen siendo tendencia hace varias semanas por las polémicas que rodean a la correntina. Hace unos días, Ángel De Brito confirmó que la participante del Bailando 2023 estuvo a los besos con Marcos Ginocchio, pero ese nombre no fue el único que dio el periodista, sino que hizo mención de que la ex Gran Hermano estuvo también con Nacho Castañares.

Coti Romero rompió el silencio y habló sobre su supuesto beso con Nacho Castañares

El presentador de LAM dio detalles sobre cómo fue el encuentro de la correntina con Marcos Ginocchio: "Esto fue en agosto, hubo un after después de una Bresh. Coti estaba medio bajón, vino Marcos y empezaron a chapar". El conductor no solo dio ese nombre sino que nombró a Nacho Castañares como otros de los excompañeros que Coti habría besado.

La correntina inmediatamente fue a Instagram y desmintió todo. "Me veo obligada a hacer esta historia porque se están diciendo cosas re feas que no pasaron. Cuando es algo que no es, yo salgo a desmentir; si no me quedo callada porque sé cómo son las cosas", explicó.

Coti Romero rompió el silencio y habló sobre su supuesto beso con Nacho Castañares

"Se habló de un tema que no pasó nunca, ni va a pasar. Yo la quiero con todo mi corazón a La Tora, ella lo sabe. Me ayudó en un momento en el que yo estaba muy mal y para nada estuve con Nacho, jamás. No se me cruzó por la cabeza tampoco", siguió.

Coti Romero rompió el silencio y habló sobre su supuesto beso con Nacho Castañares

"Siempre lo vi como un amigo y casi nunca nos cruzamos. Las veces que nos cruzamos, estuvo La Tora, o sea que no hay posibilidad de eso. Sí sé que hay mucha gente mala que lo único que quiere es tirarme mier… como sea", agregó la participante del Bailando 2023.

Coti Romero rompió el silencio y habló sobre su supuesto beso con Nacho Castañares

"Estoy con la consciencia tranquila porque sé que eso no pasó y no lo hice. Nunca se me pasó por la cabeza ni se me va a pasar tampoco. Lo único que faltaba era esto, pero bueno, lamentablemente me estoy acostumbrando a que pasen cosas como estas", cerró Coti Romero sobre su supuesto beso con Nacho Castañares.

AF.