Los rumores de romances entre Marcos Ginocchio y Coti Romero tomaron fuerza luego de que Ángel de Brito confirmara que ambos fueron vistos a los besos en una previa. Esto sorprendió a todos los fans de Gran Hermano, ya que era una de las parejas menos imaginadas del reality.

Recordemos que recientemente, Coti se encargó de revelar tanto en redes sociales como en medios de comunicación que su expareja la acosaba virtualmente y mostró todos los mails de Alexis, en donde intentaba conquistarla de nuevo.

Además, la correntina confesó en el Bailando que le dio un beso a un exhermanito que no era su ex, Alexis "El Cone" Quiroga. Además, el conductor de LAM escribió en Twitter: “Besos en un after. Coti y Marcos. Spoiler LAM”.

El tweet de Ángel de Brito.

Fue en esa red social que los fanáticos del reality más visto de la televisión argentina comenzaron a hablar de la posible pareja que formarían Coti Romero y Marcos Ginocchio: "Sería tremendo plot twist. Pero claro, un libriano y una ariana, como lo fueron Sebastián Yatra y Tini”, “Siempre corriendo de atrás Julieta, y ahora con las sobras. No me extraña, vive de la envidia de Coty”, “Siempre fue Marcoti” y “Si llega a ser verdad… un fuego los dos juntos”.

Marcos Ginocchio consiguió su trabajo soñado

El gran ganador de la última edición de Gran Hermano decidió no continuar el mismo camino de sus compañeros y se arriesgó a intentar formar una carrera como modelo. Como resultado, el salteño obtuvo un trabajo soñado para él.

A siete meses del final del reality, Marcos Ginocchio se encuentra en Finlandia trabajando para una famosa marca de gaseosas en donde grabará un spot para navidad. El joven podría lograr fama internacional luego de que el spot recorra varios países.

J.C.C