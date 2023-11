Todas las señales que demuestran la química entre Coti Romero y Marcos Ginocchio

Coti Romero reveló que se besó con Marcos Ginocchio en una fiesta y los fanáticos de Gran Hermano revolucionaron las redes sociales de la emoción. No es la primera vez que los usuarios notan la química entre ambos, ya que hubo muchas señales de que podía suceder algo más fuerte que una simple amistad.

El consuelo de Marcos Ginocchio a Coti Romero en la casa de Gran Hermano

Los primero momentos de acercamiento entre los participantes fue cuando la correntina no estaba atravesando un buen momento a causa del encierro. El salteño, en más de una ocasión, se le acercó para levantarle el ánimo y abrazarla como consuelo. "¿Por qué tenés esa cara?", le preguntó tiernamente Marcos.

"Es la única que tengo", respondió Romero. Inmediatamente, el salteño comenzó hacer muecas y caminatas extrañas para hacerla reír. El gesto fue percibido por el público como una muestra de cariño y los mismos fanáticos realizaron un videoclip en donde se pueden observar todas las veces que ambos se miraron de manera romántica.

Los celos de El Conejo contra Marcos

La correntina y Alexis Quiroga fueron una de las parejas de la casa y se caracterizaron por sus infinitas peleas sobre los celos de ambos. El principal problema lo tuvo el cordobés, quien no estuvo muy cómodo con la cercanía de su ex novia y el salteño. Incluso los fanáticos percibieron la molesta de Alexias, quien no disimulaba sus caras cuando veía a Marcos junto a Coti.

Una vez fuera de la casa, Juariu increpó a Quiroga y le preguntó quién fue el participante que le causó mayor inseguridad. "Yo sentía que a Marcos le gustaba Coti y me causaba mucha inseguridad. Aunque se lo ve muy buena gente. No me gustaba que se toquen la pierna, que se tiren uno arriba del otro", expresó con claro desagrado.

Asimismo, los comentarios señalaron que la química entre los ex hermanitos era evidente y recordaron las distintas escenas de celos que protagonizaron dentro de los estudios de Telefe.

El rosario que Coti le entregó como amuleto de la suerte

Unos días antes de la gran final de Gran Hermano, la producción organizó el ingreso de todos los participantes para un último brindis y fue ahí donde la correntina le entregó su rosario blanco a Marcos para que tuviera buena suerte. Coti ingresó a la casa admitiendo su catolicismo y su rosario era parte de sus estrategias.

Si bien los usuarios la llamaron "Mufa", parece que el amuleto logró cumplir su función. En el video se puede observar que Coti Romero va corriendo hacia Marcos Ginocchio para entregarle el rosario y darle un gran abrazo, mientras que de fondo se lo ve a Alexis mirando atentamente los comportamientos de su novia en aquel entonces.