Coti se cansó de otra participante de Gran Hermano

La gala de nominación de Gran Hermano, que dejó en placa a Lucila, María Laura, Alfa y Juliana, agitó aún más la convivencia en la casa. Una vez que conocieron los resultados de las nominaciones, la Tora y Cata empezaron a contar sus especulaciones sobre los votos de los demás participantes. Daniela fue víctima de un interrogatorio en la habitación de las mujeres, donde la Tora le preguntó si ella y la correntina hicieron complot votar a Juliana y dejarla en placa.

Unos minutos después, Daniela le contó a Coti sobre esa conversación, lo que causó un enfurecimiento en la joven participante. "Yo no tengo nada que ver, ¿de dónde sacan eso? Caraduras" explotó la correntina y siguió "pero se va a ir este finde. ¡Que se vaya!"

Pero esta especie de teléfono descompuesto no frenó. "La Tora le fue a decir a Juliana que Dani y yo hicimos complot para votarla a ella." Coti le contó al "Conejo" en una conversación bastante picante. También le aseguró que Lucila quiere ponerla "en contra de todos" y sentenció "quiero que se vaya el domingo. No la soporto más".

La pica entre ambas, según Coti, comenzó luego de que, días atrás, Alfa la abrazara y La Tora viera esa situación. "Hoy viene Alfa a darme un abrazo y cuando me doy vuelta, la Tora me miró mal, no me sacó la mirada de encima" comentaba Coti a Agustín y Alexis. Según la correntina, a Lucila le molestó que ella le perdonara a Walter lo sucedido con el polémico chiste.