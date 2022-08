Contrario a lo que hace la China Suárez, Rusherking suele dar declaraciones sobre su vida amorosa con la cantante. Esto se logra, en ocasiones, cuando da las entrevistas solo, pues cuando se le pregunta en compañía de la actriz, el cantante es evasivo y poco amable con la prensa.

Hoy, en La Peña de Morfi, Rusherking tuvo un mano a mano con Jey Mammón. El astuto y experimentado conductor de TV, abordó el tema de la China Suárez y el cantante tuvo un sincericidio sobre cómo la pasó al inicio de su relación con la intérprete de “Lo que dicen de mí”.

Cruda confesión de Rusherking sobre su noviazgo con la China Suárez.

Según reveló el cantante, ya han pasado cinco años cuando empezó a experimentar ataques de ansiedad, que luego se agravaron y pasaron a ser ataques de pánico. “Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil”. Solo quienes han sufrido este tipo de problemas de salud, entenderán con mayor empatía al artista.

Tras haber superado esos picos importantes de la enfermedad y de que haya pasado por varios estudios, donde se concluyó que no tenía nada, que todo era mental, que su corazón estaba en perfectas condiciones, por lo que el diagnóstico quedó en que sufría de ataques de pánico, Rusher afirmó que estos terribles episodios volvieron a hacerse presente cuando empezó a salir con la China Suárez.

Cruda confesión de Rusherking sobre su noviazgo con la China Suárez.

“Al principio fue muy fuerte. Todo el ruido y el quilombo que se armó fue demasiado fuerte para mí, la pasé mal durante un mes y ahí sí tuve ataques de ansiedad. Tuve noches sin dormir. Volvió”, remarcó el artista urbano.

Con varios meses de relación más la experiencia que le da el tiempo y el manejo de los medios, Rusherking afirmó que ahora está mucho mejor: “Después lo superé y entendí que es parte de todo. Yo me dedico a esto, la exposición es parte de esto, pero no estoy acostumbrado”.

Cruda confesión de Rusherking sobre su noviazgo con la China Suárez.

La China Suárez confesó que Rusherking al principio no la miraba

La cantante habló hace poco en el programa de Diego Leuco “Antes que nadie” y allí confesó que conoció a Rusherking en una bresh, pero que en un principio, el artista no la registró: “¡No me dio bola, te juro, no me dio bola!”, comentó la China Suárez, sobre la primera vez que se cruzó con Rusherking.

Cruda confesión de Rusherking sobre su noviazgo con la China Suárez.

«Venían sus amigos, mis amigos, y decían: “¡Qué linda pareja que hacen!”, y yo decía, "¿por qué me dicen esto si es un señor que no me mira"», comentó la artista y luego agregó, incentiva un poco por Diego Leuco. “Capaz fue su estrategia de hacerse el boludo y mandar a sus amigos… ¡Le funcionó!”, remarcó la cantante sobre Rusherking.