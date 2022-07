La China Suárez le respondió al amigo de Rusherking: "No tiene tiempo para ustedes"

Hace algunos días, mientras la China Suárez y Rusherking se encontraban en su viaje a Disney, surgió la versión de que el entorno del cantante no estaba contento con la nueva relación con la actriz.

A través de sus redes sociales y justo en el Día del Amigo, El Demente realizó una polémica publicación en las redes diciendo que Rusherking estaba "desaparecido" luego de haber comenzado su vínculo con la China. “Era mi amigo, pero en este día tan especial decidió organizar un viaje a Disney con el que creo que es su nuevo grupo de amigos…".

Lejos de dejar las cosas así y pese a que todo parece un ida y vuelta amistoso, este jueves el influencer volvió a compartir un mensaje ne redes que fue respondido por la China Suárez. “Amigo no puedo creerlo estoy en un uber y en la radio están diciendo que el Rusher se peleó con sus amigos por culpa de que la China hjfhsjfahajgq qué flasheaban”.



Tras ver esto, la actriz compartió la story y escribió: “Es verdad. Le dije 'elegí, tus amigos o yo'. Y el resultado está más que claro. @eldemente ya vamos a hablar vos y yo”.

“China devolvemos a Rusher, ¡era nuestro!”. le pidió El Demente, y Suárez respondió con humor: “Ni en ped...Es solo para mí, no tiene tiempo para ustedes, sus amigos. Yo no lo dejo ir a las juntadas porque sino sabe que me pierde”.

Rusherking le respondió a El Demente tras la crítica por pasar mucho tiempo con la China Suárez

Pese a que respondió con gracia, el cantante también aprovechó para tirarle algunos dardos a El Demente: "Vos te fuiste de un mes con Iara, ¿y yo me quejé? No. Te apoyé porque es lo que te hace feliz".

"Qué dolor que siento", cerró su mensaje en Instagram.