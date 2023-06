Marixa Balli está en un momento muy mediático, luego de que comenzara a participar de LAM como angelita. La realidad es que venía con un perfil relativamente bajo, pero al estar todos los días en un programa tan exitoso como el que conduce Ángel De Brito, llevó a la empresaria a tomar una popularidad y exposición mucho mayor a la que venía teniendo.

Recientemente se vio envuelta en un escándalo al salir de los estudios de América TV. Ya había terminado LAM y Marixa Balli se estaba retirando de su lugar de trabajo como suele hacer todos los días, pero vivió una tensa situación cuando vio la presencia de un perro que aparentemente había sido robado y estaba acompañado por dos personas que no eran sus dueños.

"Salí una hora más tarde de LAM porque me vi involucrado en una guerra de Marixa Balli versus dos personas que no querían devolver un perro. Nunca un día de paz en este programa", escribió Federico Bongiorno, productor del programa. Con respecto a esto, Marixa dijo: "Me da vergüenza el tema de que salió todo el canal, gracias a Dios. Yo estaba en el corte, se escuchaban los gritos desde el estudio".

Esto se volvió un tremendo escándalo y Marixa Balli se convirtió en noticia, una vez más. Sin embargo, esta vez se habló de ella por algo bueno: le ofrecieron un cargo político. Y es que si hay alguien que genera empatía con el público, esa es la empresaria de Xurama, que aporta en LAM su sentido del humor, buena onda y carisma.

Revelan que le ofrecieron un cargo político a Marixa Balli

Ámbito Financiero contó la información de que el Partido Aptitud Renovadora, liderado por Juan Pablo Chiesa en la Ciudad de Buenos Aires, le mandaron una tentadora propuesta a Marixa Balli para presentarse como Jefe de Gobierno porteño.

Marixa Balli recibió una propuesta para meterse en política

Todavía Marixa Balli no dijo nada al respecto, y según informaron, no ha dado una respuesta ni por sí ni por no. Se ve que a la bailarina le interesó la propuesta de meterse en la política y lo está considerando.

