Marixa Balli reveló en LAM detalles desconocidos de su relación con Marcelo Tinelli: "Es divino"

Marixa Balli y Marcelo Tinelli, se sabe que vivieron un romance secreto, confirmado por la propia bailarina. Si bien esa relación terminó hace tiempo, la buena onda entre ellos continúa hasta el día de hoy. De hecho, este lunes fue convocada oficialmente para el Bailando 2023 aunque, por el momento, no aceptó. "Estoy muy ocupada con mi local de ropa", aseguró.

Las palabras de Marixa Balli sobre su relación con Marcelo Tinelli

"Tenemos una muy buena conexión", comenzó diciendo Marixa Balli sobre Marcelo Tinelli. Y agregó: "En el fondo como que nos conocemos mucho".

Luego, la angelita señaló: "Lo más bonito es que no cambió. Él es un divino".

Marixa Balli continuó respondiendo dudas de sus compañeras de LAM y de incluso Ángel De Brito. "Aunque no haya sido público existió una relación", agregó la bailarina.

"¿Vieron el amanecer juntos?", le preguntó Andrea Taboada. "Muchas cosas", aseguró su colega.

Otros detalles que había brindado Marixa Balli de su romance con Marcelo Tinelli

En noviembre pasado, Marixa Balli habló con el programa Socios del Espectáculo y dio a conocer que la pareja con Marcelo Tinelli duró aproximadamente un año y que terminó porque ella fijó su mirada en otra persona: El Potro Rodrigo.

La ex vedette aseguró que las cosas con el conductor están todo bien, pero que "hay cosas que hay que callarse" y que no todo fue de color de rosas. Intrigada, Marian Brey le preguntó sobre qué cosas se tuvo que callar durante tanto tiempo. "Yo creo que todas las cosas que me tenía que callar, me callé" respondió Marixa Balli y agregó "porque si yo hablaba de muchas cosas... Olvidate. Hay que tener códigos y respeto".