Los premios Martín Fierro 2023 es una noche de elegancia y ganadores que levantaron a estatuilla, entre ellos Benjamín Vicuña como mejor actor. El chileno se subió al escenario para recibir su premio y dejó unas polémicas palabras que resonaron en el público y las redes.

El actor recibió el abrazó de sus colegas, amigos y en especial el de su hijo Bautista, que lo acompañó. Cuando subió al escenario, dijo: "Muchas gracias APTRA, muchas gracias a los que votaron y a lo que no votaron. Los que están en su casa me piden que suba este premio maravilloso".

Luego, agradeció al país, pero lo hizo de una manera muy particular: "Me recibió, me dio un lugar, me dio unos hijos maravillosos, me dio un amor... Me dio tantas cosas", dijo el actor entre risas. Benjamín Vicuña dejó de lado lo dicho y cambió rápidamente de tema en su discurso.

Benjamín Vicuña y una compañía única

El actor chileno estuvo presente por tercera vez en la alfombra de los premios Martín Fierro 2023, nominado como mejor actor. Para ellos, Benjamín Vicuña estuvo acompañado de su hijo mayor Bautista Vicuña. "Creo que es mi tercera vez, espero que sea la vencida. Hoy es una fecha especial y un personaje que quiero mucho", expresó Vicuña.

Vestido de smooking, con mucha elegancia y presencia, los Vicuñas desde la alfombra roja con Sofía Martínez e Iván De Pineda, expresaron su máxima felicidad de estar ahí presentes mientras les desbordaba la felicidad y los nervios por lo que iba a pasar esa noche.

