Lali Espósito es una de las estrellas pop más importantes y populares de la Argentina. La ex Casi Ángeles es conocida por ser muy dedicada y cercana a sus fanáticas. Además, siempre tuvo buena relación con la prensa pese a los idas y vueltas políticos que manifiesta en sus redes sociales.

Lali Espósito

Ahora, se conoció un caso totalmente contrario a lo que se conocía de la cantante. Resulta que, tras el poco éxito de su último videoclip, mientras Santiago Sposato, un cronista de LAM y varias fans la esperaron hasta altas horas de la madrugada, Lali Espósito no estuvo dispuesta a responder preguntas ni sacarse fotos con las seguidoras.

Santiago Sposato, el periodista afectado

El violento episodio que sufrió Santiago Sposato

El cronista explicó cómo fue el momento tenso que vivió con los guardaespaldas. "Nos sorprendió la salida de ella. Había muchísimas fans esperándola, que estaban hacía cuatro o cinco horas ahí. No había otra cámara, era en un barrio de Chacarita, no había más gente... La gente que veían ahí era seguridad o el equipo de ella. La seguridad salió e hizo un pasillo para que no pudiéramos tener contacto con ella".

Lali Espósito tiene un equipo de guardaespaldas que fue el protagonista del violento momento que sufrió Santiago Sposato. "Eso fue lo que se vio, pero lo que no se vio no es que voy a andar gritando 'no me empujés, no me empujés', pero bueno. Me empujaron, me sacaron. Tengo todavía un golpe en el cuello, que no pasa nada. Pero la verdad, me parece, que no estamos para eso", concluyó el cronista.

SDM