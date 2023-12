Lali Espósito volvió a sorprender a sus fanáticos con el lanzamiento del esperado videoclip de "Mi Fiesta", un tema que forma parte de la edición deluxe de su último álbum "Lali".

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención a los seguidores fue el emotivo reencuentro con, Peter Lanzani, quien participó en la producción.

Lali y Peter Lanzani, juntos

El martes por la noche, los seguidores de Lali fueron testigos de la química inigualable entre la artista y Peter Lanzani en el videoclip de "Corazón Perdido", uno de los nuevos temas que integran la edición especial del álbum. La escena inicial, con Peter fumando un cigarrillo en la salida trasera de un bar, vestido como personal de cocina, desató una ola de emociones entre los fanáticos.

En esta escena, Lali, con un gesto de preocupación, se encuentra con Peter, quien le ofrece una pitada y comparte una reflexión profunda sobre la soledad. Un guiño claro a la serie "The Bear", de la que la artista es fan.

“¿Cómo me vas a meter a Peter en el video? ¿Querés que me muera?”, “Casi la quedo cuando apareció Peter”, “No me pidas que supere Casi ángeles si me metés a Peter acá”, "Volvió Laliter", fueron algunos de los mensajes que los seguidores de la cantante dejaron en sus redes, emocionados por la novedad.

La conexión entre Lali y Peter no es nueva para sus seguidores, ya que ambos trabajaron juntos en la exitosa serie "Casi Ángeles", interpretando a una de las parejas más icónicas de la producción y en la vida real. La nostalgia invadió las redes sociales, con miles de usuarios expresando su emoción por ver nuevamente a estos talentosos artistas compartiendo pantalla.