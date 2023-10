Lali Espósito es una de las artistas más reconocidas en Argentina y una de las más influyentes en su género musical. Creció en el rubor artístico y desde chica logró tener una comunidad de fans que hasta el día de hoy la siguen acompañando, pero uno de esos episodios se volvió peligroso cuando un hombre no solo se tatuó su cara, sino que irrumpió el set de grabación para conocerla.

El duro relato de Lali Espósito sobre un fan obsesionado que se tatuó su rostro

El comienzo de Lali en los medios de comunicación como actriz se dio de casualidad, o por obra del destino, cuando se confundió de casting y quedó en la productora de Cris Morena. La morocha es una de las grandes figuras para quienes la vivieron en su infancia y desde entonces la acompañan.

Pero ese fanatismo le dejó un sabor amargo respecto a un hombre que se obsesionó con ella y con su imagen. Durante una conversación en una canal de streaming, Mariana contó que, durante la filmación de Casi Ángeles a sus 17 años, los productores le habían advertido sobre un joven que la buscaba desesperadamente.

Una noche el joven logró entrar a los estudios de grabación y dañó toda la escenografía escribiéndole mensajes a Espósito con aerosol. "Un día me empezaron a decir que tenga cuidado con un chico, no le di bola... Llegó a rodar y habían un ambiente de que había pasado algo, resulta que se metió alguien de madrugada por los techos y escribió ´Lali sos mía´, ´Lali te amo´", comenzó contando la artista.

Cuando la producción descubrió todo el desastre no solo que no pudieron comenzar a trabajar, sino que lo encontraron escondido dentro de uno de los galpones. La seguridad del lugar lo detuvo y ahí fue cuando la morocha descubrió que su obsesión era tal que el chico tenía su rostro tatuado, las usuarios comentaron el video señalando que en aproximadamente en el año 2009.

El fan obsesionado con Lali Espósito

"Me acerqué con mis compañeros a ver y vi a un chico tirado en el piso con mi cara tatuada en el omóplato. Pusieron orden de restricción, policía, me dieron una foto de él para que no me frenara a sacar fotos", cerró Lali Espósito recordando que nunca más lo volvió a ver y que no sabe si aún sigue con el tatuaje.