Dalma, Gianinna y Jana: por qué Diego Maradona no las quería ver

Maite Peñoñori reveló por qué Diego Maradona no quería ver a Dalma, Gianinna y Jana, el último tiempo, antes de morir. La panelista de Los Ángeles de la mañana contó que el reconocido deportista decía que sus hijas lo querían internar.

"De las declaraciones surge que estaba internado por las adicciones. En eso tiene razón Cipolla. Vos no podés internar compulsivamente a una persona sino que tenés que judicializarlo", dijo la periodista en el programa del Trece.

Es que Alejandro Cipolla, abogado de Leopoldo Luque explicó: "Diego estaba internado en su domicilio por recuperación de sus adicciones, no tenía por qué tener un desfibrilador. No es tan fácil internar a una persona, hay todo un proceso legal".

Ante esto, Maite argumentó: "A mí lo que me cuentan es que las chicas querían internarlo y por eso Diego no quería recibirlas en el último tiempo. Porque todo el tiempo decía ‘estas me quieren internar’".

"Si Diego no quería, no lo podían internar. Tenían que judicializarlo. Del expediente surge que el control estaba puesto en que Diego no consumiera alcohol", finalizó la comunicadora en la emisión de este miércoles.

Gianinna Maradona sorprendió a Dieguito Fernando

Gianinna Maradona sorprendió a Dieguito Fernando luego de llamarlo para saber sobre su estado de salud. La hija del Diez se comunicó con Verónica Ojeda y su pareja con el objeto de corroborar que todo marchara bien con la cobertura de su hermano menor.

"Con Gianinna he hablado por la salud de Dieguito. De hecho, ayer le escribió a Verónica para saber cómo estaba la salud de Dieguito y ver qué tratamiento había que hacer", contó Mario Baudry en diálogo con Hay que ver.