Mirá qué unió a Diego Maradona y Celeste Muriega

La sorpresiva muerte de Diego Armando Maradona fue un duro golpe para todos los argentinos y, en especial, para aquellos que tuvieron la dicha de conocerlo.

Celeste Muriega (32) es una de las personas que compartió la intimidad del astro futbolístico. La morocha viajó en varias oportunidades a Dubai mientras era novia de Alejo Clérici (46), exmanager y mano derecha del 10.

En esos viajes, que duraban varias semanas, Muriega pudo conocer el lujo y la exclusividad que rodeaba a Maradona en los Emiratos Árabes Unidos… Y también toda su simpleza.

“Desde el momento que me enteré del fallecimiento de Diego, una catarata de recuerdos se me vino a la mente. Era una persona que te abría su corazón cuando te recibía y con él, la verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento. Es imposible que no se me caigan lágrimas cuando pienso en esos momentos”, contó Muriega a CARAS.

Durante su etapa en Dubai, Maradona contaba con una deslumbrante mansión, ubicada en Palm Island (Isla Palmera), la cual está considerada como “la Octava Maravilla del Mundo”. Allí se alojó Muriega y, en ese marco, pudo descubrir al ídolo en su faceta más íntima.

“Diego me abrió las puertas de su casa como si me conociera de toda la vida y pudo mostrarme lo mejor de Dubai. ‘La Palmera’ era un lugar increíble. La casa tenía su propia piscina, gimnasio y también su playa. En la puerta lo esperaba un chofer durante las 24 horas. Había personal doméstico disponible todo el día para prepararle lo que quisiera comer. Era una vida lujosa y, al mismo tiempo, él era muy sencillo”, recordó la vedette.

“Disfrutaba de mirar una película con nosotros, salir a tomar algo por la ciudad o nos quedábamos mirando un barco pescar, conversando durante horas. Eran momentos simples, en un marco de lujo. También era muy amante de los deportes y podía jugar horas a la pelota con Rocío (Oliva)”, agregó la morocha.

De sus semanas en Dubai, Muriega guarda en su memoria algunas anécdotas que sólo con Maradona podían hacerse realidad.

“Salíamos a comer a restaurantes de los más exclusivos de la ciudad. Los jeques se morían cuando lo veían, se paraban a saludarlo, le ofrecían regalarle sus relojes y Diego se prendía y bromeaba con ellos. En una oportunidad terminamos de comer y alguien le había pagado la cena, pero él insistió que le cobraran: ‘Yo no dejo que nadie me pague la comida’ , dijo y así fue”, recordó con una sonrisa.

“Para mí todo eso fue muy fuerte, una chica que salió de Haedo, recorriendo con Diego el lujo de Dubai, era realmente increíble”, completó.

Muriega también dio un detalle poco conocido y es que Maradona se había ofrecido a ser el padrino en una posible boda con Alejo Clérici, su pareja en ese momento. Al respecto de esa ruptura sentimental, ocurrida hace algunos meses, Celeste aseguró que “estuvo bastante hablado el tema y la decisión fue muy madura”.

“Habiendo amor, decidimos separarnos. Fueron siete años, lo elegí para formar una familia, y tal vez el crecimiento que yo quería como relación, él no lo quería. El punto central fue ese: con Alejo no queríamos las mismas cosas para nuestro futuro y se produjo la separación”, concluyó la conductora del noticiero en Crónica TV y protagonista de “América Show” (durante el mes de febrero, en Carlos Paz), una propuesta teatral de nivel internacional que cosecha excelentes críticas en el verano serrano.