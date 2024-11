El pasado 30 de octubre, Diego Maradona hubiera cumplido 64 años. Todos los fanáticos alrededor del mundo lo recordaron conmovidos, y las calles de la Argentina lo tuvieron más presentes que nunca. Dalma Maradona pudo vivenciar eso, y recibió el cariño que todos le tienen al "10". Sin embargo, pasar el día le fue más difícil de lo que esperó. Eso fue así, hasta que recibió una mágica señal, que la ayudó a sobrellevar el momento.

Dalma Maradona contó las "señales" que recibió en el día de cumpleaños de su papá

Diego Maradona marcó en la vida de muchas personas, no solo por las alegrías que regaló con su futbol. Una de las que está más que agradecida es su hija Dalma, quien tuvo una fuerte relación con su papá. El pasado 30 de octubre, Dios hubiera cumplido 64 años; y se convirtió en un día duro para la joven. Sin embargo, al día siguiente, participó del streaming de Bondi, y reveló que recibió "señales" que la ayudaron a seguir adelante.

“Por suerte ayer estuve filmando. Yo ese día no me pongo nada porque nunca sé cómo me va a pegar. Pero ayer me tocaba trabajar en una filmación y no es que podía decir ‘che, yo hoy no voy’”, explicó al aire del programa. Su día cambió por completo, cuando volvió del trabajo y se encontró con una sorpresa que le sacó lágrimas de emoción. “Volviendo a casa me pasó algo espectacular: vi a un chico flameando una bandera argentina gigante con el 10 característico de la camiseta de mi papá. Y dije ‘esto no puede ser, yo estoy flasheando’. Porque además, si yo no iba a grabar, no lo veía”, expresó.

Esa no fue la única señal que evidencio. “Después vi a un tipo en una moto con la camiseta de mi papá del ‘94, también un peligro, tratando de filmar. Y dije ‘no, esto está pasando’”, detalló Dalma. La joven no lo creía real, y le pidió a sus seguidores que le confirmaran si alguien más había visto eso que ella pudo observar. “Entonces lo pedí, apareció una chica que le había sacado una foto. Y cuando yo posteé esa foto, el pibe, que es el que movió la bandera, y estaba ahí, me dijo ‘che, soy yo, bla’ y ahí empezó a ver todo. Fue espectacular y muy mágico”, cerró emocionada.

Diego Maradona quedará siempre en el recuerdo del pueblo argentino, por su talento y carisma. Su hija puede estar segura de que estará acompañada por todos los fanáticos del "10" que lo recuerdan a pesar del tiempo transcurrido. Mientras tanto, Dalma y Giannina Maradona, Verónica Ojeda, el abogado Matías Morla y el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, serán algunos de los testigos que declararían ante la jueza María Coello en el juicio que tiene como imputada a la enfermera Gisella Dahiana Madrid, por el presunto “homicidio con dolo eventual”.

A.E