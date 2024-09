Uno de los juicios relacionados a uno de los mujeres jugadores de la historia del fútbol se realizará en marzo y sus hijas, Dalma Maradona y Giannina Maradona se encuentran siguiendo la situación junto a sus abogados. En este marco, 'Intrusos', programa emitido por América TV, pudo indagar a la hija del '10' argentino y realizar consultas relacionadas a la batalla legal que llevan adelante por la muerte de su padre.

El juicio que tiene el objetivo de esclarecer lo ocurrido el último día de vida de Diego Armando Maradona tenía lugar el 1 de octubre de este año, pero fue corrido hacia el 11 de marzo de 2025. Ni bien este suceso fue de público conocimiento, generó que todo el mundo maradoneano y su familia se indigne. "Para mí siempre es una fiaca que se postergue, pero nos explicaron que a veces es mejor hacerlo de un tirón y no tener que parar por la feria judicial. Sentimos que, aunque queremos que sea ya, que ya esté todo terminado y que estén todos condenados, es mejor así", comenzó diciendo la mayor de las herederas de la ex pareja de Claudia Villafañe.

Giannina, Diego y Dalma Maradona.

Por otro lado, Dalma Maradona dejó en claro que se encargará de que se esclarezca todo en esta causa que busca saber toda la verdad. "Me voy a encargar de que todo el mundo sepa todo. Cuando los acusados tengan que contestar algunas preguntas, van a salir nombres de gente que quizá no está en este juicio, y van a derivar en otro".

La decisión de Dalma Maradona acerca de la supuesta reconciliación entre Daniel Osvaldo y Giannina Maradona:

Uno de los tema del día y de los últimos días fue la especulación o sospecha de una posible reconciliación entre Daniel Osvaldo y Giannina Maradona. Frente a esto, 'Intrusos', programa que se emite por la pantalla de América TV, se pudo acercar y consultarle al respecto a Dalma Maradona.

En este contexto, el cronista de uno de los programas más reconocidos del espectáculo argentino consultó al respecto de si tenía alguna información para brindar y reafirmó su postura como viene siendo durante el último tiempo.

“Ya saben que no opino del tema, pero de verdad. “Porque mi hermana me pidió que no diga que sí ni que no, ni aclarar ni nada, ella es una persona grande, entonces no me corresponde a mí ese lugar”, comentó Dalma Maradona acerca de esta situación de una supuesta reconciliación entre Giannina Maradona y Daniel Osvaldo. El periodista repregunta en este sentido y nuevamente la contestación fue certera: "No... del tema no digo nada, de verdad por respeto a ella, porque siento que tiene todo el derecho a no querer que se hable de ella".

BL