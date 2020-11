Dalma Maradona: furia tras la internación de Diego Maradona y la defensa a Gianinna

"Diego iba a ir a la cancha. Hoy no estuvo bien, él mismo se sintió mal y el médico personal decidió hacerle una serie de chequeos y por eso está internado", confirmó Federico Bueno en relación a la Internación de Diego Maradona quien fue ingresado en el Instituto IPENSA por pedido del propio ex futbolista. Tras la noticia, Dalma Maradona dijo lo suyo.



La hija del Diez se refirió a la internación de su padre en su propia cuenta de Twitter. Sin dar nombres específicos, disparó contra el entorno de Diego.



"Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a “UN PERIODISTA” a su casa PARA HACERLE UNA NOTA FANTASMA PARA HABLAR MAL DE ELLA... ¿Y AHORA? Bueno... ¿No estamos tan locas,no?", comenzó la actriz. "Y no se imaginan las cosas que escribo y borro porque ahora LO ÚNICO IMPORTANTE ES QUE EL ESTE BIEN... Pero por el bien de todos/as los/as chupasangre QUE NO LE PASE NADA..." , cerró Dalma Maradona al respecto en otro tweet.

La palabra de Gianinna Maradona previa a la internación de Diego

Previo a la internación de Diego, Gianinna Maradona se había referido al estado de salud de su padre.



Un fan del Diez utilizó las redes para manifestar su preocupación por la salud del DT y no perdió la oportunidad de arrobar a Gianinna, quien contestó.



"Me duele ver a Diego así como estaba hoy, lo tienen dopado y no hay razón de ser para que alguien de 60 años -lúcido y fuerte- como él esté así... Caminando del brazo de alguien, ido, casi sin poder hablar. Ojalá Gianinna y la gente que lo aman de verdad puedan sacarlo de este nuevo infierno”, expresó el fan.







Lejos de dejarlo pasar, Gianinna Maradona se sumó a la consternación popular: "Me parte el alma", expresó ella de forma contundente, dejando entrever su preocupación y, a la vez, dándole la razón al seguidor de su papá.