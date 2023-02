Tamara Pettinato se incorporó como panelista del programa radial Un día perfecto, espacio que conduce Nicolás Cayetano en Metro 95.1. En este formato también coincide con Dalma Maradona, y aunque no son muy buenas amigas, son muy profesionales a la hora de estar al aire.

En este sentido, ocurrió un hecho particular que tiene como protagonistas a Dalma y a Tamara. Todo comenzó cuando hablaban en el programa sobre un tema muy random. En la charla, la hija de Diego Maradona le quitó el teléfono a su colega y le borró un contacto.

“El tema es así: voy con Cayetina a un lugar y me cruzo con Tamara por primera vez. Ella se me acercó y me dijo que me quería aclarar algo, pero yo me hice la relajada, que estaba todo más que bien. Una vez que tuve confianza, le dije: ´Dale, Tamara´”, partió comentando Dalma Maradona, en alusión a Rocío Oliva, la ex de su padre con la que Tamara tiene muy buena relación.

“¿La dejaste de seguir en Instagram?”, preguntó Nicolás, poniéndole picante a la situación. Asimismo, Dalma apuró a Tamara, diciéndole que tenía que dejarla de seguir. “Le voy a dar el gusto a Dalma y que ella apriete el botón de dejar de seguir”, propuso la hija de Roberto Pettinato.

Sin pensarlo dos veces la intérprete agarró el celular, dejó de seguir de Instagram a Rocío Oliva desde el perfil de Tamara y la eliminó de sus contactos. Esto ocasionó las risas de todos en el programa y marcó la pauta para el inicio de una buena amistad entre las panelistas.

AM