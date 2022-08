Dalma Maradona compartió una foto de su parto y habló de las complicaciones que tuvo

Hace una semana, Dalma Maradona traía al mundo a Azul, su segunda hija. Emocionada por lo que le tocó vivir en esta experiencia, la actriz compartió detalles de su parto en las redes sociales.



"Todos los partos son diferentes, pero yo decidí repetir equipo porque son los mejores! Desde las ecografías con todas mis preguntas incluidas, con el genial y paciente doctor Marcelo Domínguez hasta mi segunda cesárea! Gracias a mi obstetra Aníbal dal Verme por el acompañamiento y por ser tan amoroso, Silvi la mejor partera del universo, aunque yo nunca haya tenido una contracción, Gabi Arias por ser la mejor instrumentadora y decirme en el medio de la cesárea QUE LINDA QUE SOS POR DENTRO, al anestesiólogo que se bancó que le avisara que iba a llorar porque soy actriz y por ningún otro motivo!", enumeró Dalma sobre los profesionales que la acompañaron en este movilizador día.

"Gracias por traer al mundo a Azul con ese amor que se vibraba en el quirófano! No se volverá a repetir porque la fábrica está cerrada, pero sin duda los volvería a elegir! Capítulo aparte para la mano de #maridopotro que estuvo ahí COMO SIEMPRE! A @claudiavillafaneok que sin vos no podría NADA, a mi sis y a mi ángel de la guarda", destacó al final sobre el apoyo incondicional de su familia.



La extensa publicación fue acompañada por una foto de Dalma Maradona en pleno momento del parto en donde se le escapa una lágrima mientras los profesionales se disponen a asistirla.

Dalma Maradona reveló el mal momento que vivió tras el parto de Azul: "Me tuvieron que hacer una transfusión de sangre"

"Estuve internada, me tuvieron que hacer una transfusión de sangre porque estaba anémica y no me podía levantar de la silla", aseguró dolida Dalma Maradona. La actriz no quería que saliera a la luz el mal momento que vivió tras el parto, pero se vio obligada a revelarlo para explicar por qué no atendió a Dieguito.



La artista detalló: "Nace Azul y tenía que estar dos días internada por la cesárea, que fue una cesárea normal y estuvo todo bien, pero el día que me iban a dar el alta yo me empecé a sentir muy débil, estaba muy blanca". A un médico se le ocurrió hacerle análisis de rutina antes de dejarla ir a su casa y "Salieron unos valores horribles", expresó Dalma.