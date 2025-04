Dalma Maradona reveló cómo hizo para que su papá Diego Maradona no se viera con Salma Hayek

Dalma Maradona sorprendió a todos con una anécdota en el programa Bondi Live, donde reveló cómo hizo para que su papá, Diego Maradona, no se viera con Salma Hayek. En un relato cargado de humor y nostalgia, la mediática explicó cómo fue la divertida situación que interrumpió al futbolista en una velada que podría haber cambiado muchas cosas.

Los recuerdos de la familia Maradona nunca pasan desapercibidos, y más aún cuando involucran encuentros con algunas de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo. En esta ocasión, Dalma Maradona reveló la divertida historia, destacando cómo evitó que Diego Maradona se viera con Salma Hayek.

Durante uno de los programas en los que participa en Bondi Live, la joven mediática reveló varias de las divertidas anécdotas que vivió junto al astro del fútbol. "Mil veces me pasaba que mi papá no quería salir con nadie. Ellos (los famosos) lo querían conocer a mi papá y mi papá capaz no sabía ni quién era. Me pasó con Colin Farrell. Me dijo: '¿de qué juega?’ Le dije ‘dale, no puede ser que no conozcas a Colin Farrell. Y vos te vas a encontrar con él, como sea’”, comentó la mayor de las hermanas.

Momentos después explicó que en un viaje a Estados Unidos tuvo la posibilidad de cruzarse con el actor de Hollywood, pero su padre no quiso que esto sucediera. “Obviamente se juntó por mí. Y él (Colin), literal, me dijo ‘¿te querés quedar a tomar algo?’ Mi papá estaba ahí y fue él el que cortó la situación. Igual después se la devolví con Salma Hayek”, confesó Dalma Maradona.

Luego de la mala experiencia que la hizo tener con el actor principal de Los espíritus de la isla, la presentadora logró interponerse entre Diego Maradona y la actriz mexicana. “Había una fiesta y estaban todos, estaba Javier Bardem, estaba Salma Hayek... Y en un momento la veía a Salma que bailaba con él y él, obviamente, se la seguía, qué sé yo”, explicó la hermana de Gianinna.

Por su parte, Dalma Maradona explicó que en ese momento empezó a insistirle a su papá para que se vayan al hotel: le dije ‘bueno, vamos, pa’. ‘¿Qué vamos? Cruzá el hotel que es acá enfrente’, me respondió. El chabón hizo toda la movida, me acompañó y volvió. Y le dije que no volviera a la fiesta, que no me quería quedar sola. Yo tenía veinte años y era un hotel del carajo. Y se quedó. Le cagué la noche con Salma y al otro día me hizo la cruz”.

Sin embargo, después de que reveló cómo hizo para que Diego Maradona no se viera con Salma Hayek, le dedicó unas palabras a Salma Hayek: “Con el diario del lunes, Salma, perdóname, ¿dónde estás? ¿Querés ser mi madrastra?”. Esto demostró las divertidas anécdotas que le quedaron a Dalma Maradona de las situaciones que vivió con su papá.

