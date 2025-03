Roma, la hija de Dalma Maradona y Andrés Caldarelli, cumplió 6 años el miércoles 12 de marzo y festejó junto a sus amigos y familiares. La nieta de Claudia Villafañe y Diego Armando Maradona nació en 2019 y este 2025 celebra su sexto natalicio.

Su madre en su cuenta de Instagram no economizó en palabras y le dedicó un tierno mensaje a su primogénita. Al mismo tiempo, mostró las imágenes de la decoración y la temática de la fiesta de su hija.

La pequeña cumpleañera eligió hacer su fiesta bajo la temática de la serie infantil Lilo y Stitch. La celebración se llevó a cabo en el salón Ruthaus (sobre Av. Cantilo 1429) y la encargada de organizar el evento fue su abuela, Claudia Villafañe.

El cumpleaños contó con globos transparentes, un enorme inflable en color rosado, una maquina de algodón de azúcar, una barra de bebidas sin alcohol, una maquina expendedora de peluches e innumerables postres y dulces de colores y tamaños para todos los gustos, tanto dulces como salados.

“¡Siempre vos para festejar la vida, los amigos, las risas y los juegos! ¡Feliz vida hija adorada! ¡Felices 6 mi amor! Que suerte tener una abuela que te concede todos los deseos y un equipo que trabaja con ella que es increíble”, comenzó agradeciendo la madre de la cumpleañera en su cuenta de Instagram. Luego, en otra de las publicaciones que posteó Dalma, se la podía ver a su hija con un mini tatuaje para niños con un número 10 y un dibujo de Maradona.

El homenaje de Roma Calderelli a Diego Armando Maradona

El cumpleaños de la primera hija de Dalma cae en un momento delicado para la hermana de Giannina, dado que el martes 11 de marzo comenzó el juicio a Leopoldo Luque y Agustina Cosachov en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro por la muerte de Diego. Bajo este clima sensible, la madre de dos le dedicó a Roma unas enternecedoras palabras.

“Y de repente apareces así tatuada y yo te pongo una sonrisa, pero en realidad quiero llorar de la emoción. Porque me sorprende verte con ese tatuaje, pero por otro lado no me sorprende nada. Siempre tan conectada. Siempre teniéndolo tan presente”, pronunció Dalma Maradona en la red.

