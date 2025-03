El juicio contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó este martes 11 marzo. Allí se apersonaron Dalma y Giannina Maradona en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Sin embargo, las hermanas tuvieron que presenciar un desagradable y doloroso momento al ver las imágenes de su padre muerto.

El astro del fútbol pasó a la inmortalidad el 25 de noviembre de 2020 a sus 60 años. Desde entonces comenzó a investigarse la causa de su muerte, según la autopsia fue debido a una insuficiencia cardíaca crónica que derivó en un edema de pulmón. Pero la familia del histórico goleador apunta a que se trató de un homicidio simple con dolo eventual por parte del personal médico, que lo habría abandonado.

Dalma Maradona contó cómo se sintió al ver la foto de su padre muerto: qué dijo

Este martes el fiscal Patricio Ferrari dio un fuerte discurso ante los jueces para comenzar la acusación contra el personal médico. Acercándose a los doctores Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach protagonizó uno de los momentos más emblemáticos y sensibles de la jornada.

“Así murió Maradona”, dijo el letrado mientras mantenía su mirada fija hacia los jueces y levantaba en lo alto con su mano izquierda la trágica fotografía. Al mismo tiempo, podía verse a las dos primeras hijas de Diego apartar la mirada e inundarse en lágrimas.

Dalma Maradona esta mañana en su ciclo en Bondi Live con Ángel de Brito contó que fue lo que sintió en el momento exacto en el que divisó por primera vez las imágenes de su padre muerto. "Nosotras no sabíamos que eso iba a suceder, nos avisaron antes de entrar. Le pedimos que no y él (Patricio Ferrari) nos dijo que tiene que hacer su trabajo y que tiene que mostrar lo que tiene que mostrar", contó la primogénita del Diez.

“Fue durísimo. Si bien sé que va a ser duro no creí que tanto porque realmente no estábamos preparadas. En estos cuatro años evitamos ver esas imágenes, preferíamos no hacerlo”, expuso la mediática sobre el difícil duelo que aun transita.

