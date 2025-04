Revelan el peor escenario para Mirtha Legrand si pierde el juicio con su exchofer: "Prisión domiciliaria"

El conflicto legal entre Mirtha Legrand y su exchofer, Marcelo Campos, tuvo un giro inesperado que podría derivar en un desenlace preocupante. En las últimas horas, revelaron el peor escenario que habría para la conductora si su familia no logra llegar a un acuerdo con su exempleado, puede llegar a recibir la prisión domiciliaria.

El peor escenario que podría existir para Mirtha Legrand si pierde el juicio con su exchofer

Lo que comenzó como una simple desvinculación laboral escaló a una crisis judicial de proporciones impredecibles. Mirtha Legrand, acostumbrada a liderar la televisión argentina con su inquebrantable presencia, hoy enfrenta una situación que ni ella ni su equipo esperaban. Si el juicio con su exchofer toma el peor rumbo, algunos expresan que la actriz podría tener prisión domiciliaria.

En el programa A la Tarde (América), dieron detalles sobre cómo están las negociaciones entre la familia de Mirtha y el exempleado. Por su parte, Luis Bremer aseguró que si las condiciones no se cumplen, esta situación podría llegar a juicio y si no se entrega el dinero que se determine, la presentadora podría sufrir prisión domiciliaria.

“Si no termina siendo privada como pretende Mirtha y su familia, pueden ir al SECLO del Ministro de Trabajo y ahí Marcelo Campos, ya formalmente despedido, iniciaría una demanda y juicio contra la conductora que, de ser condenada, va a tener que pagar y si no, esperamos que no llegue a la prisión domiciliaria”, detalló el periodista.

Por su parte, Juan Etchegoyen dio más detalles de lo sucedido, revelando algunos audios que el exchofer de Mirtha Legrand le envió: “Hoy te voy a contar por qué hay tanto quilombo con el chofer de Mirtha y es todo escandaloso. A mí lo que me dice una persona que se crió cerca de Mirtha en el mundo de la tele me asegura que hace años lo querían echar a Marcelo”.

Además, el conductor de Mitre Live reveló que personas cercanas a la familia Legrand aseguran que el verdadero motivo que llevó a la exclusión de los servicios del empleado sería: “Lo que podía costar la indemnización después de tantos años y tenían miedo de que pueda contar secretos e intimidades de la familia y me agrega que siempre desconfiaron de él”.

La próxima semana podría ser clave en la resolución del conflicto. Si no se alcanza un acuerdo privado, el caso avanzará en el ámbito judicial y Campos formalizará su demanda. Por otro lado, revelaron que el peor escenario para Mirtha Legrand si pierde el juicio con su ex chofer podría ser llegar a tener prisión domiciliaria.

