Dalma Maradona rompe el silenció sobre la denuncia que le hizo a Leo Messi

Las hijas de Diego Maradona siempre están defendiendo la memoria de su padre y a su vez los derechos, aunque esta vez la polémica viene por otro lado: la supuesta denuncia que hay contra el capitán de la Selección Argentina Lionel Messi. Todo comenzó cuando se dio a conocer un twitt que se generó por una supuesta marca registrada con similitudes entre Messi y Diego Maradona.

Dalma Maradona, polvorita como se la conoce, hizo un descargo en su cuenta de Instagram aclarando que en ningún momento realizó una denuncia contra Leo Messi.

Dalma Maradona

Que decía el descargo de Dalma Maradona

"Yo no puedo entender quien correría el rumor de que yo inicié un juicio a Messi cuando claramente no lo hice. Nadie que corrió el rumor me vino a preguntar", comenzó diciendo Dalma. "Dejo pasar miles de cosas, pero esto ya es muy fuerte. Además, dicen que no alenté a la elección y claramente lo hice a mi manera, sin caretear ni colgarme de nadie", agregó antes de finalizar su descargo.

Así comenzó el descargo de Dalma Maradona

El descargo de Dalma Maradona

El descargo de Dalma Maradona

El descargo de Dalma Maradona

Finalizó su descargo con un ultimo posteo e sus historias: "Cada mentira con su prueba! Sino cualera dice cualquier currada y no pasa nada! ESTOY HARTA!", manifestó la actriz dando por finalizado el tema.