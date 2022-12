Dalma Maradona, la hija mayor de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe salió al choque en su cuenta de Instagram contra Stefano Ceci, un socio italiano, que estuvo un pasado muy oscuro junto al astro del fútbol argentino cuando éste vivía en Cuba y está sumergido en las drogas.

Dalma Maradona, una de los cinco herederos oficiales de Diego Maradona, no se calló al ver que desde la cuenta de Instagram del empresario italiano, Stefano Ceci, se etiquetó a Hugo Hernán Maradona, hermano de Maradona, quien también falleció el 28 de diciembre del 2021.

Diego Maradona y Hugo Hernán Maradona.

"¿Qué se hace cuando una persona usa el nombre del hermano de mi papá fallecido para poder usar el apellido. Cuando te hacés pasar por fanático para hacer negocios. Sos muy hijo de p**. No tenés vergüenza. Y no te puedo arrobar porque de lo cagón que sos me bloqueaste", empezó con la primera historia, Dalma.

Dalma Maradona está enojadísima: "No tenés vergüenza. Ladrón asqueroso".

"Y vos haciéndole creer a la gente de Napoli que yo no quiero que esté la imagen de mi papá en todos lados. ¡Estás muy equivocado! Yo quiero que mi papá esté en todos lados, pero que no lucres vos. Si mi papá tiene que estar en la camiseta del Napoli propongo que donén las ganancias a hospitales o escuelas como hubiera querido mi papá", aseguró la actriz.

Finalmente dijo: "Y ni hablar que te juntaste con mis abogados a querer negociar... Yo prefiero no hacer nada a tener que negociar con vos. ¡Ladrón asqueroso! Ya te va a caer la justicia encima. ¡Me das asco SC!", cerró Dalma Maradona, sin mencionar puntualmente al empresario.

Buscando entre las cuentas de Instagram, la imagen que la hija de Diego Maradona compartió, son las que Stefano Ceci subió a su cuenta de Instagram stefanoceci10.

Así de grande está Roma, la hija de Dalma Maradona

La hija mayor de Dalma Maradona culminó su periodo escolar de salita de 3 y la actriz compartió una foto de ella, de espaldas, pero con un mensaje muy emotivo.

"Hoy Roma terminó salita de 3 y esta foto fue en la despedida con el mejor grupo que nos podía tocar! Mi bebé mayor pasa a sala 4 y yo no puedo parar de llorar de emoción! Fue un año muy intenso para ella, se convirtió en hermana mayor con todo lo que eso implica… ¡Compartir a mamá y papá y muchas cosas más!", comenzó explicando la hija de Diego Maradona.

"Cuando llegamos a casa con Azul y yo con la anemia que tardo mil en solucionarse ,no había un día que Roma no me preguntara ¿Mami, como te sentís? ¿Mami vas a estar mejor? Siempre tan amorosa tratando de dejar los celos de lado! A veces le salió y otras no tanto (risas)", siguió la actriz.

"Tus informes del jardín me llenan de orgullo lorita parlanchina, tan dulce y tan amorosa. Gracias por tu paciencia con los cambios de este año, ¡te la re bancaste hija! ", agregó Dalma Maradona.

«¡No hay nada que me guste más que ser tu mamá! Le decimos chau a los "Lucky Lions" con todo el amor por ese grupo de hermosos y hermosas, a las maestras amorosísimas y en especial, yo le agradezco al grupo de mamás que estuvieron ahí haciéndonos el aguante a la “hermana mayor” y a mi anemia maldita!» “¡Hasta el año que viene!”, cerró Dalma Maradona su posteo.